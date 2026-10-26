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Bolsa de Valores

Entenda o que é o circuit breaker na Bolsa e quantas vezes o mecanismo já foi acionado

Criado em 1997, sistema interrompe negociações em momentos de quedas acentuadas; histórico reúne crises globais, choque cambial e turbulência política no país

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 15:01

Publicado em 

26 out 2026 às 15:01

São Paulo - O circuit breaker, mecanismo que interrompe temporariamente as negociações na Bolsa brasileira quando o Ibovespa registra quedas acentuadas, foi acionado nesta segunda-feira (26) pela primeira vez desde março de 2020, durante a pandemia de coronavírus.


A paralisação ocorreu após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25). O resultado provocou forte reação negativa dos investidores, com perdas expressivas nos ativos brasileiros.


Criado em 1997, o circuit breaker funciona como um sistema de segurança para conter movimentos bruscos de queda na Bolsa. Durante a interrupção, ficam suspensas as negociações dos ativos abrangidos pelo mecanismo, incluindo ações, derivativos e títulos de renda fixa privada.

Bolsa de valores, Ibovespa
Bolsa de valores Divulgação/B3

Pelas regras da B3, a primeira suspensão ocorre quando o Ibovespa cai 10% em relação ao fechamento do pregão anterior e dura 30 minutos. Se, após a reabertura, a queda atingir 15%, as negociações são interrompidas novamente, desta vez por uma hora. Caso a desvalorização chegue a 20%, a Bolsa poderá determinar uma nova suspensão, por prazo a ser definido.


Nesta segunda, no entanto, a B3 decidiu anunciar o acionamento do circuit breaker antes mesmo da abertura do mercado à vista. A decisão foi tomada após uma análise dos preços indicativos das ações apontar que o Ibovespa poderia registrar queda superior a 20%. Segundo a instituição, a medida teve como objetivo proteger os investidores e preservar a integridade do mercado.


"Um novo circuit breaker será acionado caso ocorra uma nova oscilação de baixa de 20% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. A duração da paralisação será de 15 minutos, com reabertura em leilão de 5 minutos", afirmou a B3, em nota.

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Pelas regras gerais, o mecanismo não é acionado nos últimos 30 minutos do pregão. Caso a interrupção ocorra na última hora de negociação, o encerramento pode ser prorrogado em até 30 minutos para permitir a retomada das operações.


Desde sua criação, o circuit breaker foi utilizado em momentos de turbulência no mercado financeiro, como a crise asiática de 1997, a crise financeira mundial de 2008 e a pandemia de coronavírus, em 2020.

Veja quando o circuit breaker já foi acionado

1997 - Crise asiática


A crise financeira que atingiu países asiáticos provocou uma fuga de investimentos de mercados emergentes e fortes quedas nas Bolsas ao redor do mundo. No Brasil, o circuit breaker foi acionado três vezes naquele ano.


  • 28 de outubro: Ibovespa fechou em queda de 6,42%, após recuar 12,76% durante o pregão.
  • 7 de novembro: fechou em queda de 6,38%, após atingir baixa de 10,43%.
  • 12 de novembro: encerrou o dia em queda de 10,20%, após recuar 10,77%.

1998 - Crise na Rússia


Em 1998, a Rússia viveu o reflexo da crise asiática do ano anterior. Com isso, o mercado financeiro russo teve fuga de capitais, bancos em crise, e queda do preço do petróleo, principal fonte de moeda forte para o país. Em apenas um ano, a Bolsa brasileira foi interrompida cinco vezes.


O governo russo, com menos recursos, se viu sem condições de pagar dívidas externa e interna –não tinha recursos para pagar salários de funcionários públicos, militares e manter serviços estatais, como hospitais


  • 21 de agosto: fechou em queda de 2,85%, após recuar 10,02%.
  • 4 de setembro: fechou em queda de 6,13%, após atingir baixa de 13,90%.
  • 10 de setembro: o mecanismo foi acionado duas vezes. O Ibovespa encerrou o dia em queda de 15,82%.
  • 17 de setembro: fechou em queda de 4,84%, após recuar 10%.

1999 - Desvalorização do real


Em janeiro de 1999, no primeiro mês após a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil abandonou o regime de bandas cambiais, que limitava a oscilação do dólar, e passou a adotar o câmbio flutuante. A mudança provocou forte desvalorização do real e turbulência no mercado financeiro, levando a duas interrupções na Bolsa.


  • 13 de janeiro: Ibovespa fechou em queda de 5,05%, após recuar 10,78%.
  • 14 de janeiro: encerrou o pregão em queda de 9,97%, após atingir baixa de 10,09%.

2008 - Crise financeira global


Nos anos 2000, o mercado imobiliário americano estava aquecido pela alta oferta de crédito. Os financiamentos eram feitos com garantia em imóveis, e bancos repassavam esses créditos como investimentos. No entanto, tomaram crédito pessoas que não tinham como pagar (subprime, ou, de segunda linha, em inglês), gerando calote em série e a queda brusca do preço dos investimentos e dos imóveis.


O banco de investimento Lehman Brothers, que negociava esses papéis, faliu em 2008. No Brasil, a Bolsa de Valores foi interrompida seis vezes.


  • 29 de setembro: fechou em queda de 9,36%, após recuar 13,82%.
  • 6 de outubro: o mecanismo foi acionado duas vezes, após o índice atingir queda de 15,50%. O Ibovespa fechou em baixa de 5,43%.
  • 10 de outubro: fechou em queda de 3,37%, após recuar 10,36%.
  • 15 de outubro: encerrou o dia em queda de 11,39%, após atingir baixa de 14,81%.
  • 22 de outubro: fechou em queda de 10,18%, após recuar 10,28%.

2017 - Joesley Day


A divulgação da gravação de uma conversa entre o empresário Joesley Batista, da JBS, e o então presidente Michel Temer (MDB) provocou forte turbulência política e financeira. O episódio ficou conhecido como "Joesley Day".


  • 8 de maio: o Ibovespa fechou em queda de 8,80%, após recuar 10,70% durante o pregão.

Coronavírus - Covid19
Em março de 2020, com avanço da pandemia, circuit breaker foi acionado 6 vezes Tumisu | Pixabay

2020 - Pandemia de coronavírus


O avanço da pandemia de Covid-19 e as incertezas sobre seus impactos na economia mundial provocaram uma onda de vendas nas Bolsas. Em março, o mecanismo foi acionado seis vezes, em cinco pregões.


  • 9 de março: Ibovespa fechou em queda de 12,17%, após recuar 12,36%.
  • 11 de março: encerrou o dia em queda de 7,64%, após atingir baixa de 12,38%.
  • 12 de março: o mecanismo foi acionado duas vezes. O Ibovespa fechou em queda de 11,76%.
  • 16 de março: a Bolsa acionou o mecanismo após recuar 12,52% na abertura. O índice fechou em queda de 13,92%.
  • 18 de março: o Ibovespa voltou a cair mais de 10%, levando a uma nova interrupção. O índice encerrou o dia em baixa de 10,35%.

2026 – Reeleição de Lula


A vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais provocou uma forte reação negativa dos investidores, com queda da Bolsa, disparada do dólar e alta dos juros futuros.


  • 26 de outubro: o circuit breaker foi acionado após o Ibovespa cair mais de 10%. Depois da retomada das negociações, o índice chegou a registrar queda de 16,98%, aos 170.461 pontos, por volta das 10h46.

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