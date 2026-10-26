Entenda o que é o circuit breaker na Bolsa e quantas vezes o mecanismo já foi acionado

São Paulo - O circuit breaker, mecanismo que interrompe temporariamente as negociações na Bolsa brasileira quando o Ibovespa registra quedas acentuadas, foi acionado nesta segunda-feira (26) pela primeira vez desde março de 2020, durante a pandemia de coronavírus.





A paralisação ocorreu após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, realizado no domingo (25). O resultado provocou forte reação negativa dos investidores, com perdas expressivas nos ativos brasileiros.





Criado em 1997, o circuit breaker funciona como um sistema de segurança para conter movimentos bruscos de queda na Bolsa. Durante a interrupção, ficam suspensas as negociações dos ativos abrangidos pelo mecanismo, incluindo ações, derivativos e títulos de renda fixa privada.