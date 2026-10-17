Aeroporto de Vitória cria área especial para voo internacional com cadela da PF

Os 117 passageiros que embarcaram em Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, neste sábado (17), passaram por etapas extras de inspeção de bagagens e documentos. Para viabilizar o primeiro voo internacional da Capital capixaba, o Aeroporto de Vitória adaptou o fluxo de embarque e reforçou os procedimentos de segurança, seguindo critérios exigidos para operações internacionais.





O acesso inicial foi o mesmo utilizado nos voos domésticos. Depois dessa primeira checagem, os passageiros seguiram para os portões 7 e 8, isolados para a realização de duas etapas adicionais de inspeção. Uma delas foi uma nova verificação das bagagens, necessária, entre outros motivos, pelas diferenças entre as regras nacionais e internacionais, como as restrições ao transporte de líquidos.