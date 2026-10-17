Aeroporto de Vitória cria área especial para voo internacional com cadela da PF

Os 117 passageiros que embarcaram em Vitória com destino a Buenos Aires, na Argentina, neste sábado (17), passaram por etapas extras de inspeção de bagagens e documentos. Para viabilizar o primeiro voo internacional da Capital capixaba, o Aeroporto de Vitória adaptou o fluxo de embarque e reforçou os procedimentos de segurança, seguindo critérios exigidos para operações internacionais.
O acesso inicial foi o mesmo utilizado nos voos domésticos. Depois dessa primeira checagem, os passageiros seguiram para os portões 7 e 8, isolados para a realização de duas etapas adicionais de inspeção. Uma delas foi uma nova verificação das bagagens, necessária, entre outros motivos, pelas diferenças entre as regras nacionais e internacionais, como as restrições ao transporte de líquidos.
Os passageiros de voos internacionais precisam passar mais uma vez por checagem das bagagens por questão de segurança, principalmente porque as regras internacionais são diferentes, a exemplo do transporte de líquidos
Artemis Papanika Diretora de Operações da Zurich Airport Brasil
A operação também contou com reforço da Polícia Federal, responsável pelo controle migratório e pela conferência dos passaportes. “Ou seja, os policiais ficaram responsáveis em controlar o passaporte de cada passageiro”, explica Papanika.
Na inspeção das bagagens de mão, quem chamou a atenção foi Puma, uma pastora-alemã que atua há seis meses com os policiais federais. A cadela percorreu a área de embarque farejando as bagagens.
Segundo a PF, esse tipo de procedimento é utilizado, entre outras finalidades, no combate ao tráfico de drogas. Para a checagem completa, Puma andou por toda a área de embarque, conferindo cada bagagem de mão.
O esquema especial também será adotado no voo de retorno da Argentina, com chegada prevista para as 21h deste sábado. No desembarque, haverá conferência de documentos e bagagens, com atuação da Polícia Federal e da Receita Federal. “Será outro fluxo, e também com apoio da Polícia Federal, desta vez junto com a Receita Federal”, reforça a diretora de Operações.
A Zurich Airport Brasil informou que continuará trabalhando com órgãos públicos e parceiros para realizar as adaptações necessárias à operação de voos internacionais no Espírito Santo. “Faz parte da nossa missão como empresa contribuir para uma iniciativa que fortalece as oportunidades de turismo, negócios e desenvolvimento para o Estado”, finalizou a diretora.
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