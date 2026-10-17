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Em Caratoíra

Homem é preso com fuzil e pistola escondidos embaixo da cama em Vitória

Publicado em

17 out 2026 às 14:05

Parágrafo.

Apreensão de fuzil e pistola em Vitória
Fuzil, pistola e carregadores foram apreendidos pela polícia na casa de suspeito, em Caratoíra
 Isabelle Oliveira

Um homem de 22 anos foi preso por porte de arma ilegal em Caratoíra, Vitória, na sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, foram encontrados um fuzil e uma pistola, cada armamento com três e dois carregadores, respectivamente, e 77 munições.


O material foi encontrado embaixo da cama do suspeito. A corporação informa que o homem afirmou que guardava as armas a pedido de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).


A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.  

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Fuga

Suspeito é morto após ameaçar policial com uma faca durante abordagem em Piúma

Publicado em 17/10/2026 às 13:30

Um homem, suspeito de furtar um estabelecimento em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros após reagir a uma abordagem da Polícia Militar na madrugada deste sábado (17) no bairro Itaputanga. O suspeito fugiu a pé pulando muros de imóveis e tentou esfaquear um policial, que atirou contra ele.


De acordo com a polícia, durante patrulhamento, a equipe visualizou um homem com características semelhantes a um suspeito de envolvimento em crimes violentos em Minas Gerais e que teria fugido para Piúma. De acordo com os relatos, ele também seria suspeito de ter furtado um estabelecimento no município.

Na abordagem, segundo relato da PM, o homem fugiu a pé, pulando muros de imóveis. Depois, sacou uma faca e avançou na direção de um policial. O militar atirou, de acordo com a corporação, para conter a agressão. 


Após a intervenção, a equipe iniciou os primeiros procedimentos de socorro e, depois, encaminhou o suspeito ao pronto-socorro do hospital, mas ele não resistiu. A faca foi apreendida e levada à delegacia.


A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e será apurada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Aviso laranja

ES recebe mais um alerta de tempestade para este sábado (17)

Publicado em 17/10/2026 às 09:14
Inmet inclui alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo neste sábado (17)
Inmet inclui alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo neste sábado (17) Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu mais um alerta de tempestade para todo o Espírito Santo para este sábado (17). A empresa de meteorologia acrescentou o aviso de perigo – alerta laranja – de tempestade, um grau acima do alerta amarelo de temporal que já tinha sido anunciado na sexta-feira (16). 


Conforme o Inmet, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm/dia. Há possibilidade de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h e ter queda de granizo. Existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Caso a população precise de ajuda, pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Grande Vitória

Parte de parede se desprende em escada de shopping no ES

Publicado em 16/10/2026 às 22:12
Parte de parede se desprende em escada do Shopping Vitória
Parte de parede se desprende em escada do Shopping Vitória Leitor | A Gazeta

Parte de uma parede na escada de acesso ao segundo piso do Shopping Vitória se desprendeu na noite desta sexta-feira (16). Pessoas que estavam na praça de alimentação relataram ter ouvido um barulho muito alto e se assustado no momento da queda. Segundo a administração do shopping, ninguém ficou ferido.


A equipe de operações e manutenção isolou a área e avalia o local para definir as providências necessárias. Em nota, o Shopping Vitória informou que o acesso permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos e a verificação das condições de segurança.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Sabatina na Globo

Panelaços são registrados em bairros da Grande Vitória durante sabatina de Flávio Bolsonaro

Publicado em 16/10/2026 às 22:04

Moradores de diferentes bairros da Grande Vitória registraram panelaços durante a sabatina da TV Globo ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), na noite desta sexta-feira (16). Entre os locais com relatos da manifestação estão Jardim Camburi, Jardim da Penha e Centro de Vitória, além de Praia da Costa, Itaparica, Itapuã e Praia das Gaivotas, em Vila Velha.


O movimento também foi observado em outras regiões do país, com relatos de manifestações durante a participação do candidato na sabatina. O panelaço é uma forma de manifestação popular frequentemente utilizada como protesto e pode ser realizado de janelas, varandas e dentro das residências.

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Nicoly Reis

Repórter / [email protected]
Nicoly Reis
Prisão

Justiça mantém preso casal suspeito de matar grávida em Cachoeiro

Publicado em 16/10/2026 às 17:34
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Diego Marques Alves, de 31 anos, e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos Crédito: Redes sociais

A Justiça decretou a prisão preventiva de Diego Marques Alves, de 31 anos, e Geovana Maria Vieira, de 24, durante audiência de custódia realizada nesta sexta-feira (16). Os dois são suspeitos de envolvimento na morte de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo


Juliana estava grávida de quatro meses e, segundo as investigações, teve o corpo esquartejado e queimado após o assassinato.


Os dois estavam presos desde quarta-feira (14), quando foram autuados em flagrante por ocultação de cadáver durante a investigação do assassinato. Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), a prisão preventiva foi decretada a pedido do órgão, que acompanha o caso por meio da Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.


O MPES e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informaram que o processo tramita em segredo de Justiça e não divulgaram outros detalhes. A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou que os dois suspeitos permanecem presos.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Impactos

Carro em chamas na Terceira Ponte dá nó no trânsito de Vitória

Publicado em 16/10/2026 às 17:17
Carro em chamas na Terceira Ponte dá nó no trânsito de Vitória
Waze

O incêndio em um carro na Terceira Ponte travou completamente o trânsito em Vitória no final da tarde desta sexta-feira (16). 


Aplicativos de mobilidade, como o Waze e o Google Maps, mostram uma mancha vermelha de congestionamento pelos principais acessos à ponte. Avenidas importantes como a Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, e a Nossa Senhora da Penha registram tráfego praticamente parado.


A interdição ocorreu das 16h15 às 17h10, próximo ao horário em que muitos motoristas iniciam o trajeto de volta para casa rumo a Vila Velha. Segundo a Ceturb-ES, a paralisação do tráfego foi necessária por medida de segurança durante o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Carro pega fogo e interdita a Terceira Ponte

Publicado em 16/10/2026 às 16:30
Um carro pegou fogo na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e provocou a interdição total da via nos dois sentidos na tarde desta sexta-feira (16). O incêndio começou por volta das 16h15 e causou grande retenção no trânsito. Às 17h10, as pistas já estavam liberadas. 

Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), ninguém ficou ferido. O bloqueio foi realizado por segurança durante a atuação do Corpo de Bombeiros no combate às chamas.

O motorista relatou aos bombeiros que o automóvel apresentou uma falha durante o deslocamento, desligando inesperadamente. Em seguida, começou a sair fumaça da região do capô, na parte dianteira do veículo. Pouco depois, surgiram chamas, que se propagaram para o interior do automóvel.
Carro pega fogo na Terceira Ponte, sentido Vila Velha
Carro pega fogo na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Leitor | AG
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Em Cariacica

Vias próximas ao Kleber Andrade serão interditadas para show do Luan Santana

Publicado em 16/10/2026 às 15:16

Vias próximas ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, serão interditadas a partir do meio-dia deste sábado (17) para o show do cantor Luan Santana. Os bloqueios permanecerão até a manhã de domingo (18).


Segundo a Guarda Municipal, as mudanças buscam garantir a segurança e facilitar o acesso do público ao estádio. Equipes da corporação e da Inspetoria de Trânsito estarão na região para orientar motoristas e pedestres.


Confira as vias interditadas:

  • Avenida Kleber Andrade, da rotatória até a Avenida Mário Gurgel;
  • Rua Rio Branco;
  • Rua Gervásio Dalcol;
  • Rua Santa Catarina;
  • Rua Waldemar Siepiersky.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime

Jovem é preso por ameaçar vítima com arma e fazê-la pensar em deixar cidade no ES

Publicado em 16/10/2026 às 12:21

Um jovem de 21 anos, morador de Iúna, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (16), suspeito de perseguir e ameaçar um homem com uma arma de fogo em Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 26 anos, relatou que pensava em deixar o emprego e a cidade por medo das ameaças de morte.


De acordo com o delegado responsável pelo caso, William Cabral Junior, as condutas do investigado provocaram temor intenso e comprometeram a rotina da vítima. A investigação também apurou uma agressão contra o irmão dela.


A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Ibitirama. A corporação reforçou a importância de que vítimas e testemunhas comuniquem às autoridades situações de ameaça, perseguição e outros crimes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Casal está preso

Corpo de grávida esquartejada e queimada em Cachoeiro será levado a Vitória

Publicado em 16/10/2026 às 12:00
Juliana Paulo Pinto, grávida encontrada morta e queimada em Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim
Juliana Paulo Pinto, estava grávida de quatro meses e foi encontrada morta e queimada em Cachoeiro Crédito: Acervo familiar

O corpo de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, grávida de quatro meses, que foi esquartejado e queimado após ela ser morta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, será levado para Vitória. Segundo a Polícia Científica, o material será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), na Capital, para exames de identificação. Ainda não há previsão de liberação para a família. Caso seja necessário realizar exame de DNA, o prazo estimado para a identificação é de até 30 dias.


O ex-companheiro de Juliana, Diego Marques Alves, de 31 anos, confessou o crime, segundo informações divulgadas pela polícia. Ele alegou conflitos judiciais e desentendimentos como motivação. Os dois estavam separados desde o início do ano, e a vítima tinha uma medida protetiva concedida em maio.


Diego e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. Segundo a investigação, Geovana é suspeita de ter ajudado a ocultar o corpo. A polícia apura o caso como suspeita de feminicídio e investiga a possível participação dela no crime.

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