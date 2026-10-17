Homem é preso com fuzil e pistola escondidos embaixo da cama em Vitória

Um homem de 22 anos foi preso por porte de arma ilegal em Caratoíra, Vitória, na sexta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, foram encontrados um fuzil e uma pistola, cada armamento com três e dois carregadores, respectivamente, e 77 munições.





O material foi encontrado embaixo da cama do suspeito. A corporação informa que o homem afirmou que guardava as armas a pedido de integrantes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).





A Polícia Civil disse que ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo com numeração suprimida e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.