Micro, pequenas e médias empresas do ES captam crédito recorde no BNDES

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do Espírito Santo já bateram o recorde de crédito aprovado pelo BNDES em 2026. Foram R$ 5,24 bilhões autorizados entre janeiro e setembro, o maior volume da série histórica, iniciada em 1995. O valor corresponde aos nove primeiros meses do ano e é 28% superior ao de todo o ano de 2025, quando foram aprovados R$ 4,1 bilhões.
Os recursos chegaram a todos os municípios do Estado. Desde 2023, o total aprovado para as MPMEs capixabas soma R$ 13,82 bilhões, alta de 602,1% sobre o período de 2019 a 2022, que teve R$ 1,97 bilhão.
“Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 354 bilhões para micro, pequenas e médias empresas, mais que o dobro do volume dos quatro anos anteriores. Esse resultado é fruto de uma determinação: fazer do banco um catalisador do crédito para quem produz, gera emprego e movimenta a economia", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.
Agropecuária lidera
A maior parte do dinheiro foi para a agropecuária, com R$ 7 bilhões desde 2023, crescimento de 945,6% em relação ao ciclo anterior. Veja a distribuição por setor:
Agropecuária: R$ 7 bilhões (+945,6%)
Infraestrutura: R$ 3,12 bilhões (+320%)
Comércio e serviços: R$ 2,49 bilhões (+482,6%)
Indústria: R$ 1,22 bilhão (+839,1%)
O crédito financia investimentos, como inovação, renovação de frota e compra de máquinas e equipamentos, e também capital de giro, usado para formação de estoques, pagamento de fornecedores e outras despesas do dia a dia.
De acordo com o BNDES, as empresas interessadas podem procurar diretamente um agente financeiro credenciado ou fazer o pedido pela plataforma BNDES Impulso (impulso.bndes.gov.br). Ao informar o perfil da empresa e a finalidade do financiamento, o empreendedor recebe sugestões de produtos e de instituições parceiras, e pode então negociar diretamente com elas.
Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Andreia Pegoretti.