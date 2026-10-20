Micro, pequenas e médias empresas do ES captam crédito recorde no BNDES

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do Espírito Santo já bateram o recorde de crédito aprovado pelo BNDES em 2026. Foram R$ 5,24 bilhões autorizados entre janeiro e setembro, o maior volume da série histórica, iniciada em 1995. O valor corresponde aos nove primeiros meses do ano e é 28% superior ao de todo o ano de 2025, quando foram aprovados R$ 4,1 bilhões.