Flávio quer manter dianteira na reta final com foco no Sudeste e resposta ao PT nas ruas

BRASÍLIA - Na última semana antes do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) quer manter a vantagem sobre Lula (PT) mirando o Sudeste, priorizando o debate da TV Globo e buscando sustentar a mobilização de rua, em resposta aos atos da esquerda por todo o país.

Até a votação de domingo (25), o presidenciável do PL vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, em uma estratégia de se concentrar nos principais colégios eleitorais do país, dada a previsão de uma disputa apertada.

No dia anterior ao segundo turno, sábado (24), Flávio deve participar de atos na capital mineira e também na capital fluminense. A semana começou, nesta segunda-feira (19), com comícios em Marabá (PA) e Manaus, num giro rápido pela região Norte.

Flávio Bolsonaro durante ato de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo Campanha de Flávio Bolsonaro

A previsão inicial da campanha a respeito do segundo turno era a de rodar o país com os bloquinhos organizados pelos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e André Fernandes (PL-CE) até para responder aos atos promovidos pelo PT e pela juventude de esquerda.

Nesse sentido, a principal aposta foi o bloquinho do domingo (18), na avenida Paulista, que tinha o objetivo de contrastar com a manifestação pró-Lula realizada no mesmo local na semana anterior.

O debate da TV Globo, no entanto, provocou um reajuste de rota, e a preparação para o embate com Lula deve consumir até mais de um dia, diminuindo a previsão de agendas públicas de Flávio. O debate está marcado para sexta-feira (23), no Rio de Janeiro.

Nesta terça-feira (20), Flávio também vai trocar atos públicos por gravações para seu programa eleitoral em São Paulo e Goiânia.

Enquanto os bloquinhos têm o objetivo de agitar a própria base e demonstrar mobilização diante da ofensiva da esquerda pelo país, os compromissos relacionados à propaganda eleitoral e ao debate mostram ênfase na tentativa de conquistar eleitores indecisos posicionados ao centro.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, aliados de Flávio consideram que ele teve uma boa performance no debate da TV Bandeirantes no domingo e superou Lula, mas dizem acreditar que o formato do programa ajudou o senador e que é preciso mais ensaio para a rodada da TV Globo.

A equipe do PL admite que o debate não foi propositivo e que muito provavelmente não converteu votos de indecisos. A campanha agora avalia suavizar a postura de Flávio para o debate da Globo. A ideia é mostrá-lo menos combativo e apresentar suas promessas.

Parte dos aliados de Flávio diz que ele precisa se preparar melhor para o confronto nesta sexta, reservando ao menos um dia inteiro de preparação no domingo, logo antes do programa, ele participou do ato de campanha na avenida Paulista.

Eles afirmam que o candidato conseguiu impedir um bom desempenho de Lula, mas não aproveitou bem suas oportunidades e soou repetitivo por não dominar seu repertório.

Já em relação aos atos de rua, a mobilização dos bolsonaristas no segundo turno veio a reboque da campanha petista, que dominou as ações nas redes e nas ruas nos primeiros dias após a votação.

A estratégia de Flávio tem como pilar o engajamento justamente dos bolsonaristas já eleitos, a exemplo de Nikolas e Tarcísio de Freitas (Republicanos). Reeleito em primeiro turno em São Paulo, Tarcísio viajou em campanha com o senador para Brasília, Porto Alegre e Vitória e deve acompanhá-lo também no Rio e em Belo Horizonte.

Um auxiliar do senador que aposta na vitória de Flávio diz esperar que a perspectiva de poder influencie governadores, senadores e deputados eleitos a entrarem de cabeça na campanha presidencial. Na quinta-feira (15), Flávio divulgou um vídeo de humor com Lucas Pavanato (PL-SP), segundo deputado federal eleito em número de votos, atrás apenas de Nikolas.

"Pavanato, está parado aqui fazendo o quê? Bora pra rua fazer campanha", diz Flávio. "Que campanha o quê? Já ganhamos", Pavanato responde.

Em seguida, Pavanato dá o recado para a militância. "A esquerda está tentando te desmobilizar dizendo que Flávio já ganhou. Isso é mentira, nós precisamos virar votos até o último segundo", diz o eleito.