Corinthians, após oito derrotas consecutivas, empata em casa contra o pior visitante

O Corinthians pôs fim à sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, mas ainda não conseguiu voltar a vencer. Depois de perder as suas últimas oito partidas na competição, empatou com o Vitória por 1 a 1, nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, em Itaquera.

O risco de rebaixamento ronda o clube do Parque São Jorge, mas a equipe terminará mais uma rodada fora da parte vermelha da tabela. Com 33 pontos, ocupa a 16ª posição, uma acima do Internacional, o 17º colocado, que abre o Z4.

Na próxima rodada, o time paulista vai enfrentar o Vasco no sábado (24), no Rio de Janeiro. Caso saia de campo outra vez sem vencer, vai igualar o mesmo jejum que viveu na edição de 2007, ano em que acabou rebaixado.

Naquela ocasião, porém, nas dez partidas em que não venceu, ao menos somou mais pontos, com seis empates e quatro derrotas. No final, terminou o campeonato 44 pontos, na 16ª posição.

O elenco atual é considerado mais qualificado do que aquele. Mas preocupa a torcida o abatimento dos jogadores, sem confiança para vencer mesmo com o apoio em massa nas arquibancadas, diante de uma equipe que não conseguiu ganhar nem sequer um jogo fora de seus domínios nesta edição.

Dono do pior aproveitamento do torneio como visitante --com dez derrotas e agora seis empates-, o Vitória abriu o placar em São Paulo com Renê Sousa, nos acréscimos do primeiro tempo.

O lance foi um retrato do momento corintiano. Até então com mais posse de bola e mais finalizações ao gol, viu o adversário balançar a rede em uma de suas raras subidas ao ataque.

O Corinthians só conseguiu empatar aos 21 minutos da etapa final, quando Yuri Alberto converteu uma cobrança de pênalti, após André ser derrubado na grande área.

Após o gol, apesar da pressão dos mandantes, o placar se manteve igual até o fim.

"Nosso objetivo era sair com a vitória, mas não deu certo. Batalhamos até o último minuto. A postura do time é outra, vamos evoluir muito com o professor que não pode estar aqui hoje. Vamos sair dessa juntos", afirmou Yuri Alberto.

Havia a expectativa de que a equipe apresentasse uma postura diferente diante do Vitória e, claro, voltasse a vencer após a chegada de Clarence Seedorf. Ainda sem poder comandar o time à beira do campo por falta de visto de trabalho no país, o técnico holandês acompanhou a partida na arquibancada, logo atrás do banco de reservas.

Antes da bola rolar, chegou a ser flagrado participando do tradicional "poró-pó-pó". Sorridente, tentou criar uma conexão com os torcedores após ser o escolhido para substituir Fernando Diniz.

Mas o semblante sereno deixou seu rosto tão logo a bola começou a rolar diante da clareza do desafio que ele assumiu sete anos após seu último trabalho como treinador.

Desde sua chegada, no dia 14, Seedorf comandou todos os treinos e definiu a escalação colocada em prática pelo interino Léo Porto diante do Vitória. Partiram do holandês, portanto, as mudanças na equipe titular em relação ao último jogo, quando o Corinthians foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1.

Angileri, Vitinho e Jesse Lingard entraram na equipe titular. O lateral-esquerdo assumiu a vaga de Matheus Bidu, enquanto Vitinho e Lingard ganharam espaço no setor ofensivo. Rodrigo Garro também retornou ao time após cumprir suspensão no clássico. Suspenso, Memphis Depay era o principal desfalque.

As mudanças, porém, não deram à equipe o volume de jogo esperado, sobretudo no ataque. O vacilo nos acréscimos do primeiro tempo comprometeu a estratégia traçada pelo holandês, além de aumentar ainda mais a pressão sobre os atletas.