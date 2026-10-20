Multinacional chinesa de eletrodomésticos instala base logística no ES

Recém-chegada ao Espírito Santo, a multinacional chinesa Haier instalou um centro de distribuição no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims) com apoio da Nova ES, agência de atração de investimentos. O objetivo é estruturar parte da operação logística no país e expandir a companhia no mercado nacional.





A operação, iniciada em agosto, é voltada à distribuição de televisores e aparelhos de ar condicionado produzidos na Zona Franca de Manaus, atendendo ao varejo nacional e regional. As vendas são diretas ao consumidor, por meio de um canal de comércio eletrônico.





A empresa prevê encerrar o ano com 60 mil produtos comercializados e um faturamento de aproximadamente R$ 40 milhões.





Para a head de Relações Governamentais da Haier, Sarah Caixeta, a organização do Estado, a agilidade, a clareza das informações e o acesso direto aos tomadores de decisão foram fatores importantes para a chegada da multinacional ao mercado.