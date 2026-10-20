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Conexão com Zona Franca

Multinacional chinesa de eletrodomésticos instala base logística no ES

Haier iniciou operação na Serra e estuda ampliar os investimentos no Brasil

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 16:33

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

20 out 2026 às 16:33
Representantes da Haier e da Nova ES: parceria e viabilização de negócios Divulgação

Recém-chegada ao Espírito Santo, a multinacional chinesa Haier instalou um centro de distribuição no Terminal Industrial Multimodal da Serra (Tims) com apoio da Nova ES, agência de atração de investimentos. O objetivo é estruturar parte da operação logística no país e expandir a companhia no mercado nacional.  


A operação, iniciada em agosto, é voltada à distribuição de televisores e aparelhos de ar condicionado produzidos na Zona Franca de Manaus, atendendo ao varejo nacional e regional. As vendas são diretas ao consumidor, por meio de um canal de comércio eletrônico. 


A empresa prevê encerrar o ano com 60 mil produtos comercializados e um faturamento de aproximadamente R$ 40 milhões.


Para a head de Relações Governamentais da Haier, Sarah Caixeta, a organização do Estado, a agilidade, a clareza das informações e o acesso direto aos tomadores de decisão foram fatores importantes para a chegada da multinacional ao mercado. 

Planos de expansão

No longo prazo, a Haier pretende estabelecer uma fábrica própria no Brasil. Com intuito de avançar na produção local, ampliar a geração de empregos e renda e desenvolver fornecedores no país, a empresa planeja ser uma das três maiores marcas de eletrodomésticos do mercado brasileiro em 2030.


Segundo a diretora-presidente da Nova ES, Patrícia Gouvêa, o trabalho consiste em apresentar os diferenciais competitivos do Espírito Santo aos investidores, reunir informações estratégicas e aproximar as empresas dos parceiros e interlocutores necessários para estruturar suas operações.


Na última semana os representantes da multinacional estiveram no Estado para conhecer empresas e estruturas do segmento logístico. 

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