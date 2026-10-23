ES busca ampliar mercado de pescado em São Paulo com moqueca e tilápia

Segundo Viola, a presença na feira em São Paulo busca ampliar o alcance comercial dos produtores e das empresas do Estado.





“O Espírito Santo é pequeno no mapa e grande no pescado. Levar as empresas juntas, num estande só, é o que faz o comprador entender que aqui ele encontra uma cadeia completa, do atum ao filé de tilápia da agricultura familiar”, comenta o diretor.





A participação também contou com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Para o secretário estadual de Turismo, Luciano Machado, a iniciativa aproxima a gastronomia e o turismo, duas áreas importantes para a divulgação do Espírito Santo.





“O Estado é parceiro deste evento porque turismo e gastronomia caminham juntos. A moqueca capixaba é a nossa referência maior, um patrimônio que apresenta o Espírito Santo ao Brasil antes mesmo de o visitante chegar aqui. Levar isso para a maior feira de pescado da América Latina fortalece toda a nossa cadeia, do pescador ao restaurante”, afirma.