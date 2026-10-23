ES busca ampliar mercado de pescado em São Paulo com moqueca e tilápia

A moqueca capixaba, a panela de barro e os frutos do mar foram os destaques da participação do Espírito Santo na Seafood Show Latin America, considerada a maior feira de pescado da América Latina. A programação aconteceu de terça-feira (20) a quinta-feira (22), no Distrito Anhembi, em São Paulo, tornando-se em uma oportunidade para apresentar os produtos do Estado e ampliar negócios no mercado paulista.
Coordenado pelo Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo (Sindipesca-ES), o estande capixaba reuniu diferentes segmentos da cadeia produtiva, com venda de pescado, degustações, vinhos e exibição de imagens. Dentre os destaques, estão a moqueca e produtos como tilápia e atum.
Símbolo da culinária do Estado, a moqueca foi preparada e servida ao público, incluindo representantes da associação de chefs de cozinha de São Paulo, grupo estratégico para aproximar o pescado produzido no Espírito Santo da alta gastronomia paulistana.
A tilápia também foi apresentada como uma aposta para ampliar a presença dos produtores locais no mercado paulista. Pequenos produtores da Região Serrana, representados pela Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (Coopram), já fornecem produtos para a merenda escolar da capital paulista. A participação na feira busca abrir novas oportunidades comerciais.
Durante a programação, o estande ofereceu degustações de tilápia e atum, dois dos produtos apresentados pela cooperativa. O cardápio incluiu ainda vinagrete de polvo, tartar de atum e vinho.
O espaço também contou com o Cine Pescado, com exibição de imagens de empresas do setor e das riquezas da piscicultura estadual. As fotografias retrataram a cadeia produtiva capixaba, dos tanques nas montanhas aos barcos no litoral, além do território e das pessoas envolvidas na produção.
Na quarta-feira (21), o Espírito Santo também teve espaço na arena de conteúdo da feira. O diretor de eventos do Sindipesca-ES, Rafael Viola, apresentou a Semana do Pescado, mobilização anual que reúne estabelecimentos do setor para estimular o consumo do produto.
“A mobilização da Semana do Pescado acontece todos os anos e envolve dezenas de estabelecimentos. Neste ano, no Espírito Santo, resultou na comercialização de aproximadamente 200 toneladas de pescados, com movimentação estimada em R$ 7,5 milhões. É esse case que compartilhamos com todos os participantes do painel”, afirma.
Segundo Viola, a presença na feira em São Paulo busca ampliar o alcance comercial dos produtores e das empresas do Estado.
“O Espírito Santo é pequeno no mapa e grande no pescado. Levar as empresas juntas, num estande só, é o que faz o comprador entender que aqui ele encontra uma cadeia completa, do atum ao filé de tilápia da agricultura familiar”, comenta o diretor.
A participação também contou com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Para o secretário estadual de Turismo, Luciano Machado, a iniciativa aproxima a gastronomia e o turismo, duas áreas importantes para a divulgação do Espírito Santo.
“O Estado é parceiro deste evento porque turismo e gastronomia caminham juntos. A moqueca capixaba é a nossa referência maior, um patrimônio que apresenta o Espírito Santo ao Brasil antes mesmo de o visitante chegar aqui. Levar isso para a maior feira de pescado da América Latina fortalece toda a nossa cadeia, do pescador ao restaurante”, afirma.