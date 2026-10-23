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Gastronomia e negócios

ES busca ampliar mercado de pescado em São Paulo com moqueca e tilápia

Participação na Seafood Show Latin America reuniu produtores, gastronomia e iniciativas do setor

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 17:59

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

23 out 2026 às 17:59
Moqueca capixaba foi destaque durante o evento em São Paulo.
Moqueca capixaba foi destaque durante o evento em São Paulo. Divulgação

A moqueca capixaba, a panela de barro e os frutos do mar foram os destaques da participação do Espírito Santo na Seafood Show Latin America, considerada a maior feira de pescado da América Latina. A programação aconteceu de terça-feira (20) a quinta-feira (22), no Distrito Anhembi, em São Paulo, tornando-se em uma oportunidade para apresentar os produtos do Estado e ampliar negócios no mercado paulista.


Coordenado pelo Sindicato das Indústrias da Pesca do Estado do Espírito Santo (Sindipesca-ES), o estande capixaba reuniu diferentes segmentos da cadeia produtiva, com venda de pescado, degustações, vinhos e exibição de imagens. Dentre os destaques, estão a moqueca e produtos como tilápia e atum.

Pescado capixaba de olho no mercado paulista

Símbolo da culinária do Estado, a moqueca foi preparada e servida ao público, incluindo representantes da associação de chefs de cozinha de São Paulo, grupo estratégico para aproximar o pescado produzido no Espírito Santo da alta gastronomia paulistana.

Preparo da moqueca capixaba durante a participação do ES no Seafood Show Latin America.
Preparo da moqueca capixaba durante a participação do ES no Seafood Show Latin America Divulgação

A tilápia também foi apresentada como uma aposta para ampliar a presença dos produtores locais no mercado paulista. Pequenos produtores da Região Serrana, representados pela Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (Coopram), já fornecem produtos para a merenda escolar da capital paulista. A participação na feira busca abrir novas oportunidades comerciais.


Durante a programação, o estande ofereceu degustações de tilápia e atum, dois dos produtos apresentados pela cooperativa. O cardápio incluiu ainda vinagrete de polvo, tartar de atum e vinho.


O espaço também contou com o Cine Pescado, com exibição de imagens de empresas do setor e das riquezas da piscicultura estadual. As fotografias retrataram a cadeia produtiva capixaba, dos tanques nas montanhas aos barcos no litoral, além do território e das pessoas envolvidas na produção.

Semana do Pescado do ES movimentou R$ 7,5 milhões no Estado

Na quarta-feira (21), o Espírito Santo também teve espaço na arena de conteúdo da feira. O diretor de eventos do Sindipesca-ES, Rafael Viola, apresentou a Semana do Pescado, mobilização anual que reúne estabelecimentos do setor para estimular o consumo do produto.


“A mobilização da Semana do Pescado acontece todos os anos e envolve dezenas de estabelecimentos. Neste ano, no Espírito Santo, resultou na comercialização de aproximadamente 200 toneladas de pescados, com movimentação estimada em R$ 7,5 milhões. É esse case que compartilhamos com todos os participantes do painel”, afirma.

Estande do ES reuniu produtos e iniciativas da cadeia do pescado em são Paulo.
Estande do ES reuniu produtos e iniciativas da cadeia do pescado em são Paulo. Divulgação

Segundo Viola, a presença na feira em São Paulo busca ampliar o alcance comercial dos produtores e das empresas do Estado.


“O Espírito Santo é pequeno no mapa e grande no pescado. Levar as empresas juntas, num estande só, é o que faz o comprador entender que aqui ele encontra uma cadeia completa, do atum ao filé de tilápia da agricultura familiar”, comenta o diretor.


A participação também contou com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Para o secretário estadual de Turismo, Luciano Machado, a iniciativa aproxima a gastronomia e o turismo, duas áreas importantes para a divulgação do Espírito Santo.


“O Estado é parceiro deste evento porque turismo e gastronomia caminham juntos. A moqueca capixaba é a nossa referência maior, um patrimônio que apresenta o Espírito Santo ao Brasil antes mesmo de o visitante chegar aqui. Levar isso para a maior feira de pescado da América Latina fortalece toda a nossa cadeia, do pescador ao restaurante”, afirma.

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