Garoto leva produtores de cacau do ES para caixas de bombom

A Garoto está levando produtores de cacau do Espírito Santo para as tradicionais caixas de bombom amarelas, com edições especiais estampadas com imagens de capixabas envolvidos no cultivo do cacau utilizado pela marca. A iniciativa faz parte do “Feito de Brasil”, plataforma que orientará futuras ativações inspiradas na conexão da Garoto com o Brasil.
Três famílias estão representadas nas caixas de bombom especiais, que chegaram às prateleiras em outubro. Além disso, serão disponibilizados conteúdos nas redes sociais, onde os consumidores poderão conhecer suas trajetórias e o trabalho realizado diariamente para a produção do cacau que abastece a cadeia de chocolates da companhia.
Ana Rigoni, da Fazenda Guarani, representa a tradição familiar e o foco na excelência da produção. Rosana Pandolfo e Evandro Guimarães, da Fazenda Oscar Pestana, apostam em sistemas agroflorestais e na integração entre produtividade e regeneração ambiental. Já os irmãos Wellington e Willian Menelli, da Fazenda São Luiz, simbolizam a inovação no campo por meio da adoção de tecnologias e investimentos voltados ao aumento da eficiência da lavoura.
“As embalagens se transformam em uma vitrine para contar as histórias de quem está no campo, cuidando do cacau que dá origem aos nossos chocolates. Ao dar visibilidade a esses produtores, mostramos uma jornada que começa na origem da matéria-prima e segue até a nossa fábrica, em Vila Velha, onde processos de qualidade transformam o cacau nos icônicos chocolates Garoto. Queremos reforçar o valor de uma cadeia cada vez mais sustentável”, afirma o gerente de ESG da Nestlé Brasil, Luís Collaço.
As propriedades participantes integram o Nestlé Cocoa Plan, programa global de sustentabilidade da Nestlé voltado ao fortalecimento da cadeia do cacau. A iniciativa tem como objetivo apoiar produtores por meio de assistência técnica, capacitação e incentivo à adoção de práticas de agricultura regenerativa, contribuindo para o aumento da produtividade, da qualidade das amêndoas e da resiliência das propriedades rurais.
Entre as ações desenvolvidas, estão orientações técnicas para o cultivo, apoio à gestão das propriedades, capacitações e iniciativas voltadas à agricultura regenerativa. O programa também integra a estratégia de fornecimento responsável da companhia, que inclui o monitoramento de aspectos ambientais, sociais e de direitos humanos na cadeia do cacau.
No Espírito Santo, o programa reúne cerca de 300 produtores parceiros distribuídos em 7 mil hectares cultivados.
A presença dos produtores nas embalagens marca o lançamento de “Feito de Brasil”, nova plataforma de comunicação da Garoto. Segundo Luís Collaço, a campanha reforça atributos que acompanham a trajetória da marca ao longo de quase um século de história: o cacau cultivado por produtores brasileiros, a produção nacional, a inspiração na cultura do país e a conexão construída com diferentes gerações de consumidores.
“Mais do que uma ação pontual, ‘Feito de Brasil’ servirá como plataforma de longo prazo para a marca. Ao longo dos próximos meses, a campanha ganhará novos desdobramentos por meio de produtos, ativações e iniciativas de comunicação que continuarão explorando a relação da Garoto com o Brasil e com as pessoas que fazem parte dessa história”, destaca o gerente de ESG da Nestlé Brasil.