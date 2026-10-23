AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Conteúdo de Marca

Garoto leva produtores de cacau do ES para caixas de bombom

Edições especiais trazem fotos de capixabas que cultivam o cacau utilizado na fabricação de chocolates da marca, como parte da nova plataforma “Feito de Brasil”

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 15:51

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 out 2026 às 15:51
Chocolates Garoto
As edições especiais das caixas de bombom da Garoto trazem imagens de produtores de cacau do Espírito Santo. Garoto/Divulgação

A Garoto está levando produtores de cacau do Espírito Santo para as tradicionais caixas de bombom amarelas, com edições especiais estampadas com imagens de capixabas envolvidos no cultivo do cacau utilizado pela marca. A iniciativa faz parte do “Feito de Brasil”, plataforma que orientará futuras ativações inspiradas na conexão da Garoto com o Brasil.


Três famílias estão representadas nas caixas de bombom especiais, que chegaram às prateleiras em outubro. Além disso, serão disponibilizados conteúdos nas redes sociais, onde os consumidores poderão conhecer suas trajetórias e o trabalho realizado diariamente para a produção do cacau que abastece a cadeia de chocolates da companhia.


Ana Rigoni, da Fazenda Guarani, representa a tradição familiar e o foco na excelência da produção. Rosana Pandolfo e Evandro Guimarães, da Fazenda Oscar Pestana, apostam em sistemas agroflorestais e na integração entre produtividade e regeneração ambiental. Já os irmãos Wellington e Willian Menelli, da Fazenda São Luiz, simbolizam a inovação no campo por meio da adoção de tecnologias e investimentos voltados ao aumento da eficiência da lavoura.


“As embalagens se transformam em uma vitrine para contar as histórias de quem está no campo, cuidando do cacau que dá origem aos nossos chocolates. Ao dar visibilidade a esses produtores, mostramos uma jornada que começa na origem da matéria-prima e segue até a nossa fábrica, em Vila Velha, onde processos de qualidade transformam o cacau nos icônicos chocolates Garoto. Queremos reforçar o valor de uma cadeia cada vez mais sustentável”, afirma o gerente de ESG da Nestlé Brasil, Luís Collaço.

As propriedades participantes integram o Nestlé Cocoa Plan, programa global de sustentabilidade da Nestlé voltado ao fortalecimento da cadeia do cacau. A iniciativa tem como objetivo apoiar produtores por meio de assistência técnica, capacitação e incentivo à adoção de práticas de agricultura regenerativa, contribuindo para o aumento da produtividade, da qualidade das amêndoas e da resiliência das propriedades rurais.


Entre as ações desenvolvidas, estão orientações técnicas para o cultivo, apoio à gestão das propriedades, capacitações e iniciativas voltadas à agricultura regenerativa. O programa também integra a estratégia de fornecimento responsável da companhia, que inclui o monitoramento de aspectos ambientais, sociais e de direitos humanos na cadeia do cacau.


No Espírito Santo, o programa reúne cerca de 300 produtores parceiros distribuídos em 7 mil hectares cultivados.

Feito de Brasil
Mulher segurando caixa de bombom da Garoto
A plataforma de comunicação "Feito de Brasil" vai guiar futuras ativações inspiradas na conexão da Garoto com o Brasil. Garoto/Divulgação

A presença dos produtores nas embalagens marca o lançamento de “Feito de Brasil”, nova plataforma de comunicação da Garoto. Segundo Luís Collaço, a campanha reforça atributos que acompanham a trajetória da marca ao longo de quase um século de história: o cacau cultivado por produtores brasileiros, a produção nacional, a inspiração na cultura do país e a conexão construída com diferentes gerações de consumidores.


“Mais do que uma ação pontual, ‘Feito de Brasil’ servirá como plataforma de longo prazo para a marca. Ao longo dos próximos meses, a campanha ganhará novos desdobramentos por meio de produtos, ativações e iniciativas de comunicação que continuarão explorando a relação da Garoto com o Brasil e com as pessoas que fazem parte dessa história”, destaca o gerente de ESG da Nestlé Brasil.

Garoto

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chocolates Garoto Produção de Cacau Chocolate Agronegócio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jovem morto em ação da PM em Colatina foi atingido por 5 tiros no peito
5 PMs viram réus por morte de jovem em abordagem em Colatina
Arrascaeta em Flamengo x Estudiantes
'Se não está no máximo, você paga caro', diz Arrascaeta após eliminação
Imagem de destaque
Supermercados e lojas: veja o que está em negociação no ES sobre o trabalho aos domingos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.