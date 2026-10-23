Garoto leva produtores de cacau do ES para caixas de bombom

A Garoto está levando produtores de cacau do Espírito Santo para as tradicionais caixas de bombom amarelas, com edições especiais estampadas com imagens de capixabas envolvidos no cultivo do cacau utilizado pela marca. A iniciativa faz parte do “Feito de Brasil”, plataforma que orientará futuras ativações inspiradas na conexão da Garoto com o Brasil.





Três famílias estão representadas nas caixas de bombom especiais, que chegaram às prateleiras em outubro. Além disso, serão disponibilizados conteúdos nas redes sociais, onde os consumidores poderão conhecer suas trajetórias e o trabalho realizado diariamente para a produção do cacau que abastece a cadeia de chocolates da companhia.





Ana Rigoni, da Fazenda Guarani, representa a tradição familiar e o foco na excelência da produção. Rosana Pandolfo e Evandro Guimarães, da Fazenda Oscar Pestana, apostam em sistemas agroflorestais e na integração entre produtividade e regeneração ambiental. Já os irmãos Wellington e Willian Menelli, da Fazenda São Luiz, simbolizam a inovação no campo por meio da adoção de tecnologias e investimentos voltados ao aumento da eficiência da lavoura.





“As embalagens se transformam em uma vitrine para contar as histórias de quem está no campo, cuidando do cacau que dá origem aos nossos chocolates. Ao dar visibilidade a esses produtores, mostramos uma jornada que começa na origem da matéria-prima e segue até a nossa fábrica, em Vila Velha, onde processos de qualidade transformam o cacau nos icônicos chocolates Garoto. Queremos reforçar o valor de uma cadeia cada vez mais sustentável”, afirma o gerente de ESG da Nestlé Brasil, Luís Collaço.