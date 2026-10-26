Flávio Bolsonaro, que não reconhece derrota, disse em sabatina que respeitaria resultado

São Paulo - O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado nas eleições deste domingo (25), afirmou que iria pedir a anulação do resultado dos votos após Lula (PT) vencer o pleito.
É uma declaração que contraria o que o político afirmou durante a sua campanha. Em sabatina na TV Globo no dia 16 de outubro, ele afirmou que respeitaria os resultados das urnas. "Vou disputar as eleições com as regras que estão aí. Independentemente de qual for o resultado, vou respeitar."
Desta vez, porém, Flávio afirma que pedirá a anulação dos votos sob o argumento de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Cristiano Zanin, teria interferido nos resultados ao estender o horário de votação em duas horas.
O magistrado acatou pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que a votação fosse prorrogada.
A equipe do petista havia pedido a prorrogação sob a justificativa de que não foram colocados ônibus à disposição dos eleitores em número suficiente em algumas cidades do Brasil. Em razão da mudança de horário, Flávio afirmou que não poderia aceitar o resultado.
"O que aconteceu hoje não foi algo normal, foi algo inclusive inaceitável. Um ministro da Suprema Corte, pela primeira vez na história, ex-advogado do Lula, dá uma canetada a pedido de um ex-sócio dele e muda a regra do jogo, no meio do jogo, às 17 horas e um minuto", disse ele.
"O ministro Zanin, que não faz parte do Tribunal Superior Eleitoral, atropelando a Justiça especializada, toma uma decisão prorrogando por duas horas as eleições. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Houve uma quebra total de isonomia entre os brasileiros e diversas cidades de diferentes estados", completou, ao comentar decisão do ministro.
Apenas 34.330 votos, ou 0,03% do total, foram registrados após as 17h de domingo, segundo registros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu por uma diferença de 4.430.191 votos.
A campanha de Flávio também pediu a prorrogação do término do pleito. O pedido da equipe do senador se restringiu às cidades de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina.
De acordo com a equipe, a medida excepcional seria justificada pelas condições climáticas nessas regiões, que registraram chuvas intensas, deslizamentos, alagamentos e bloqueios de vias durante as eleições.
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