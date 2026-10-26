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Eleições 2026

'Esperamos ter de Pazolini a mesma atenção do atual governo', diz presidente da Amunes

Presidente de associação dos municípios, Mário Sérgio Lubiana comenta sobre futura relação com o governador eleito do Estado

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 16:37

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

26 out 2026 às 16:37
Presidente da Amunes, Mário Sérgio Lubiana espera aproximação do novo governador com os municípios
Presidente da Amunes, Mário Sérgio Lubiana espera aproximação do novo governador com os municípios Reprodução

“Esperamos receber a mesma atenção que tivemos no atual governo.” Foi com essa afirmação que o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Mário Sérgio Lubiana, prefeito de Nova Venéciarepercutiu a eleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) para o governo do Espírito Santo, no domingo (25).


Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, durante o período de campanha eleitoral, dos 78 prefeitos capixabas, 65 declararam apoio público à reeleição de Ricardo Ferraço (MDB), que foi derrotado por Pazolini no segundo turno.


Em conversa com a reportagem na tarde desta segunda-feira (26), o presidente da Amunes justifica o apoio ao candidato governista e ressalta que não terá problema em dialogar com o governador eleito visando à busca por melhorias para as cidades capixabas.


“Eu e os demais prefeitos que declaramos apoio a Ricardo Ferraço levamos em consideração a proximidade que o governo manteve nesses anos com todas as cidades. A relação sempre foi muito boa, de muita escuta e atenção”, disse o prefeito.


Os anos citados por Mário Sérgio Lubiana incluem os dois mandatos consecutivos do ex-governador Renato Casagrande (PSB), cuja gestão teve início em 2019. Em abril deste ano, o socialista decidiu deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado, dando lugar a seu vice, Ricardo Ferraço.


Com mandato na Amunes até março de 2027, podendo ainda disputar reeleição para o posto, Lubiana revela que discutirá com os demais prefeitos os temas que deverão pautar sua primeira conversa com o novo governador capixaba, cujo mandato terá início em 6 de janeiro de 2027.


“Não temos uma pauta específica ainda, porque ainda está muito recente (a eleição de Pazolini). Ao longo dos dias, vamos ouvir os municípios para definirmos o que levar nesse diálogo inicial com o novo governo. O que a gente espera é que seja uma conversa republicana”, reforça o presidente da Amunes.

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