'Esperamos ter de Pazolini a mesma atenção do atual governo', diz presidente da Amunes

“Esperamos receber a mesma atenção que tivemos no atual governo.” Foi com essa afirmação que o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), Mário Sérgio Lubiana, prefeito de Nova Venécia, repercutiu a eleição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) para o governo do Espírito Santo, no domingo (25).





Conforme mostrou reportagem de A Gazeta, durante o período de campanha eleitoral, dos 78 prefeitos capixabas, 65 declararam apoio público à reeleição de Ricardo Ferraço (MDB), que foi derrotado por Pazolini no segundo turno.





Em conversa com a reportagem na tarde desta segunda-feira (26), o presidente da Amunes justifica o apoio ao candidato governista e ressalta que não terá problema em dialogar com o governador eleito visando à busca por melhorias para as cidades capixabas.





“Eu e os demais prefeitos que declaramos apoio a Ricardo Ferraço levamos em consideração a proximidade que o governo manteve nesses anos com todas as cidades. A relação sempre foi muito boa, de muita escuta e atenção”, disse o prefeito.





Os anos citados por Mário Sérgio Lubiana incluem os dois mandatos consecutivos do ex-governador Renato Casagrande (PSB), cuja gestão teve início em 2019. Em abril deste ano, o socialista decidiu deixar o cargo para disputar uma vaga no Senado, dando lugar a seu vice, Ricardo Ferraço.





Com mandato na Amunes até março de 2027, podendo ainda disputar reeleição para o posto, Lubiana revela que discutirá com os demais prefeitos os temas que deverão pautar sua primeira conversa com o novo governador capixaba, cujo mandato terá início em 6 de janeiro de 2027.





“Não temos uma pauta específica ainda, porque ainda está muito recente (a eleição de Pazolini). Ao longo dos dias, vamos ouvir os municípios para definirmos o que levar nesse diálogo inicial com o novo governo. O que a gente espera é que seja uma conversa republicana”, reforça o presidente da Amunes.