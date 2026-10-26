Pazolini defende pacto estadual contra o feminicídio

A proposta, segundo Pazolini, é unir toda a sociedade para conseguir formar esse “pacto de não ao feminicídio”. "Como Vitória fez, eu tenho certeza de que é possível fazer no Estado todo”, frisou.





Para isso, o governador eleito pretende pegar o modelo usado em Vitória – e que ele afirma ter resultado em 653 dias sem feminicídio, na Capital – e adaptá-lo para replicar nos 78 municípios, entendendo a realidade de cada um, suas especificidades.