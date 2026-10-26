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Eleições 2026

Pazolini defende pacto estadual contra o feminicídio

A proposta, de acordo com o governador eleito, é para enfatizar que “o Espírito Santo não tolera e não aceita feminicídio".

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 14:00

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

26 out 2026 às 14:00
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Entrevista de Pazolini na CBN Vitória com a âncora Fernanda Queiroz Fernando Madeira

Lorenzo Pazolini (Republicanos) quer construir um pacto estadual de combate ao feminicídio no Espírito Santo. O “não ao feminicídio”, como definiu o governador eleito durante entrevista para a rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (26), é para salvar vidas. “Mas não só algo na retórica, no papel ou nas palavras. Um pacto real, verdadeiro, como nós fizemos em Vitória”, garantiu Pazolini.

É trazer a sociedade e dizer: o Espírito Santo não tolera e não aceita feminicídio.

Lorenzo Pazolini governador eleito do Espírito Santo

A proposta, segundo Pazolini, é unir toda a sociedade para conseguir formar esse “pacto de não ao feminicídio”. "Como Vitória fez, eu tenho certeza de que é possível fazer no Estado todo”, frisou.


Para isso, o governador eleito pretende pegar o modelo usado em Vitória – e que ele afirma ter resultado em 653 dias sem feminicídio, na Capital – e adaptá-lo para replicar nos 78 municípios, entendendo a realidade de cada um, suas especificidades.

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E ainda pretende unir instituições, citando o Poder Judiciário, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e a Defensoria Pública (DPES). Pazolini também inclui o terceiro setor no grupo a ser convidado para o “pacto de não ao feminicídio”, a exemplo de associações, fundações e instituições que já atuam em defesa das mulheres.


“Mas falta uma organização. Eu acho que o papel do governador, com muito respeito a todos que nos antecederam, é vestir essa camisa”, dando a entender que será ele quem fará essa organização. 

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