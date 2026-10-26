Voltou a treinar depois de muito tempo? Veja 6 cuidados para evitar sobrecarga

Retomar a academia depois de semanas ou meses sem treinar costuma vir acompanhado de entusiasmo — e da vontade de recuperar rapidamente o condicionamento e as cargas de antes. O problema é que músculos, tendões, articulações e o sistema cardiorrespiratório precisam de tempo para voltar a tolerar o esforço. Na musculação, em especial, tentar compensar a pausa com excesso de peso, séries ou frequência pode favorecer dor intensa, piorar a técnica e aumentar o risco de lesões.