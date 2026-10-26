ChatGPT, Gemini e Claude no Enem: prompts e dicas para usar a IA ao estudar

Com o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) se aproximando, ferramentas gratuitas de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini e Claude, já fazem parte da rotina de estudos de boa parte dos candidatos. A promessa de dispor de uma "monitoria particular" disponível a qualquer hora, capaz de montar cronograma, explicar conteúdos e até ajudar na redação, é atrativa. O resultado, porém, depende diretamente de como se usa a ferramenta.





A reportagem de A Gazeta conversou com alguns especialistas sobre Enem, redação e inteligência artificial (IA) e traz as principais dicas e orientações neste conteúdo.







O problema começa quando o aluno trata a IA como gabarito, aceitando e acreditando em qualquer resposta, sem questionar. É aí que moram as pegadinhas, que podem atrapalhar a preparação ao invés de ajudar.