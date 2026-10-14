Inglês no Enem: veja estratégias para avançar nas questões

Outra estratégia é não interromper a leitura diante de palavras desconhecidas, já que nem sempre é necessário compreender cada termo para chegar à resposta. “Para alunos com dificuldades, recomenda-se a leitura ativa, com o destaque de palavras-chave e o registro das ideias principais. A interpretação do contexto e a relação entre as informações do texto podem ajudar nesse processo”, afirma.