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Esqui Alpíno

Lucas Pinheiro Braathen vence 1ª etapa da Copa do Mundo de esqui alpino

Etapa foi disputada em Sölden, na Áustria

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 15:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2026 às 15:00
Lucas Pinheiro Braahten
Lucas Pinheiro Braahten Erich Spiess / Red Bull Content Pool
O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu neste domingo (25) a prova de slalom gigante que abriu a temporada masculina da Copa do Mundo de esqui alpino, em Sölden, na Áustria. O atleta, que nasceu na Noruega e decidiu representar o país de sua mãe, superou os suíços Loïc Meillard (a 48 centésimos) e Marco Odermatt (a 49).
Campeão olímpico da modalidade nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro, Lucas confirmou logo na primeira competição do inverno seu domínio no slalom gigante.
O atleta de 26 anos impressionou pela intensidade desde a primeira descida, assumindo a liderança, apesar de alguns erros. Na segunda descida, quando o céu já havia se aberto sobre a geleira de Rettenbach, castigada pelo vento horas antes, ele ampliou ainda mais a vantagem para conquistar sua nona vitória na Copa do Mundo.
"Vamos!", gritou Lucas na zona de chegada, enquanto sua namorada, a atriz Isadora Cruz, emocionava-se em lágrimas no meio do público.
"Que alívio começar a temporada assim", o brasileiro. "Neste verão, refleti muito sobre o que realmente me motivava após o título olímpico e o Globo de Cristal, e foi preciso encontrar novos objetivos. Agradeço a todos os que me ajudaram a brilhar hoje."
O suíço Loïc Meillard, campeão olímpico de slalom, ficou com o segundo lugar, logo à frente do compatriota Marco Odermatt, que não subia ao pódio no slalom gigante desde janeiro.
Com esta vitória na primeira prova da temporada, Lucas Pinheiro Braathen lidera a classificação geral da Copa do Mundo e a classificação geral do slalom gigante.
A Copa do Mundo de esqui alpino terá sequência nos dias 14 e 15 de novembro em Levi, na Finlândia, onde estão previstas duas provas de slalom (uma corrida masculina e outra feminina).
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