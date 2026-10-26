Lucas Pinheiro Braathen vence 1ª etapa da Copa do Mundo de esqui alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen venceu neste domingo (25) a prova de slalom gigante que abriu a temporada masculina da Copa do Mundo de esqui alpino, em Sölden, na Áustria. O atleta, que nasceu na Noruega e decidiu representar o país de sua mãe, superou os suíços Loïc Meillard (a 48 centésimos) e Marco Odermatt (a 49).

Campeão olímpico da modalidade nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina, em fevereiro, Lucas confirmou logo na primeira competição do inverno seu domínio no slalom gigante.

O atleta de 26 anos impressionou pela intensidade desde a primeira descida, assumindo a liderança, apesar de alguns erros. Na segunda descida, quando o céu já havia se aberto sobre a geleira de Rettenbach, castigada pelo vento horas antes, ele ampliou ainda mais a vantagem para conquistar sua nona vitória na Copa do Mundo.

"Vamos!", gritou Lucas na zona de chegada, enquanto sua namorada, a atriz Isadora Cruz, emocionava-se em lágrimas no meio do público.

"Que alívio começar a temporada assim", o brasileiro. "Neste verão, refleti muito sobre o que realmente me motivava após o título olímpico e o Globo de Cristal, e foi preciso encontrar novos objetivos. Agradeço a todos os que me ajudaram a brilhar hoje."

O suíço Loïc Meillard, campeão olímpico de slalom, ficou com o segundo lugar, logo à frente do compatriota Marco Odermatt, que não subia ao pódio no slalom gigante desde janeiro.

Com esta vitória na primeira prova da temporada, Lucas Pinheiro Braathen lidera a classificação geral da Copa do Mundo e a classificação geral do slalom gigante.