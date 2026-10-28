Vereador de Viana é internado após acidente com arma de fogo

O vereador de Viana, na Grande Vitória, Diego Grijó Gava, o Diego da Farmácia (PSB), foi internado na segunda-feira (26) após se ferir em um acidente envolvendo uma arma de fogo. Segundo pessoas próximas ao parlamentar, o disparo ocorreu dentro da própria casa dele.





Na terça-feira (27), o vereador passou por cirurgia, conforme mensagem publicada nas redes sociais dele. Mais detalhes sobre o ocorrido não foram divulgados.





Segundo apuração de A Gazeta, Diego foi atingido na cabeça pelo disparo e está sob observação. Os médicos esperam o prazo de 72 horas para iniciar a retirada dos sedativos e, então, atualizar o estado de saúde dele para divulgar novo boletim médico.





“O gabinete segue acompanhando a situação e divulgará novas informações e atualizações pelos canais oficiais assim que disponíveis”, publicou a equipe do parlamentar, afirmando que o estado dele é estável.





A Polícia Civil informa que o caso está em fase inicial de investigação pela equipe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. "Neste momento, ainda não é possível confirmar a natureza da ocorrência nem fornecer informações sobre as circunstâncias do fato, para não prejudicar o andamento das investigações", disse em nota.





A Polícia Militar também foi procurada para esclarecimentos, mas não respondeu até o momento desta publicação.