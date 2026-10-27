Coleira tecnológica para pets criada por estudantes ganha Prêmio Biguá no Sul do ES

O projeto PetSafe, desenvolvido por estudantes do 9º ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professora Maria Luiza Flores, localizada em Mãe-Bá, Anchieta, foi o vencedor da categoria escola. A iniciativa utiliza a tecnologia para facilitar o reencontro de animais perdidos com seus tutores.





Em fase final de desenvolvimento, o projeto prevê a utilização de coleiras com QR Code por animais domésticos. Por meio do código no equipamento, é possível acessar informações cadastradas sobre os pets e os contatos autorizados pelos responsáveis. Assim, caso cachorros, gatos ou outros animais fiquem perdidos nas ruas, a identificação dos seus tutores poderá ser feita de forma imediata.





A proposta também inclui um aplicativo desenvolvido pelos próprios estudantes, sob orientação de professores, para facilitar o acesso aos dados e contribuir para que os animais retornem para casa.





O reconhecimento alcançado no Prêmio Biguá foi recebido como um incentivo ao trabalho realizado pelos alunos e pela equipe escolar. “Receber o prêmio para nós, escola pública em tempo integral, é muito importante”, afirmou a professora Aline Gomes.





Além de estimular a criatividade dos estudantes, a iniciativa aproxima a educação do cotidiano e demonstra como os conhecimentos tecnológicos podem ser utilizados para enfrentar problemas reais da sociedade.