Caravana Biguá é destaque na Feira Verde em Cachoeiro de Itapemirim

A Caravana Biguá 2026 estreou no Sul do Espírito Santo nesta quinta-feira (13), durante a Feira Verde, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação reuniu crianças em atividades de educação ambiental, teatro e experiências interativas sobre sustentabilidade.





A iniciativa integra as ações do Prêmio Biguá, projeto da Rede Gazeta que, em 2026, tem como tema “100% Presentes”. Em Linhares, onde a programação também teve início neste mês, a Caravana tem levado atividades de educação ambiental a estudantes da rede municipal.





Em Cachoeiro, um dos destaques foi a peça teatral “Todos 100% Presentes – Os Guardiões do Biguá”, criada pela atriz e escritora Mara Lovatti especialmente para a Caravana. A apresentação abordou, de forma lúdica, a relação das crianças com o meio ambiente e mostrou como atitudes do cotidiano podem contribuir para a preservação.





A programação contou ainda com uma palestra sobre educação ambiental ministrada por Eliane Purcino, presidente do Instituto Gota Verde.