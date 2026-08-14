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Educação Ambiental

Caravana Biguá é destaque na Feira Verde em Cachoeiro de Itapemirim

Estreia da Caravana Biguá 2026 no Sul do Estado teve teatro, palestra e atividades de educação ambiental para crianças

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 15:21

Ângelo Parrella

Ângelo Parrella

Publicado em 

14 ago 2026 às 15:21
Cartilha da Caravana Biguá distribuída para as crianças durante a ação
Cartilha da Caravana Biguá distribuída para as crianças durante a ação - TV Gazeta Sul

A Caravana Biguá 2026 estreou no Sul do Espírito Santo nesta quinta-feira (13), durante a Feira Verde, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação reuniu crianças em atividades de educação ambiental, teatro e experiências interativas sobre sustentabilidade.


A iniciativa integra as ações do Prêmio Biguá, projeto da Rede Gazeta que, em 2026, tem como tema “100% Presentes”. Em Linhares, onde a programação também teve início neste mês, a Caravana tem levado atividades de educação ambiental a estudantes da rede municipal.


Em Cachoeiro, um dos destaques foi a peça teatral “Todos 100% Presentes – Os Guardiões do Biguá”, criada pela atriz e escritora Mara Lovatti especialmente para a Caravana. A apresentação abordou, de forma lúdica, a relação das crianças com o meio ambiente e mostrou como atitudes do cotidiano podem contribuir para a preservação.


A programação contou ainda com uma palestra sobre educação ambiental ministrada por Eliane Purcino, presidente do Instituto Gota Verde.

Márcio Simonato, produtor executivo da Litoral FM Sul, creator do Prêmio Biguá e cerimonialista da Caravana Biguá.png
Márcio Simonato, produtor executivo da Litoral FM Sul, creator do Prêmio Biguá e cerimonialista da Caravana Biguá - TV Gazeta

Para Rodolpho Laeber, gerente Comercial e de Marketing da Regional Sul da Rede Gazeta, a Caravana aproxima das comunidades a mensagem de conscientização ambiental trabalhada pelo Prêmio Biguá.


“É uma grande alegria abrir esse projeto com essa Caravana. O Prêmio Biguá já tem uma história muito importante de valorização de iniciativas que transformam a relação das pessoas com o meio ambiente, e agora queremos levar essa mensagem ainda mais perto da nossa comunidade”, afirma.


Segundo Laeber, a proposta é apresentar a sustentabilidade de forma leve, divertida e educativa para as crianças. Começando com pequenas atitudes diárias.


“Com as crianças, estamos falando também de futuro. São elas que podem levar esse aprendizado para casa, para suas famílias e, amanhã, ajudar a construir uma sociedade ainda mais consciente e responsável”, afirma.

Estudante participa de experiência em realidade virtual sobre saneamento durante a Caravana Biguá na Feira Verde.jpeg
Estudante participa de experiência em realidade virtual sobre saneamento durante a Caravana Biguá na Feira Verde - TV Gazeta Sul
Caravana terá novas edições no Espírito Santo

A passagem pela Feira Verde marcou o início da programação da Caravana Biguá 2026 na região Sul, mas as atividades continuam em outros municípios capixabas.


Estão previstas outras três caravanas em Cachoeiro de Itapemirim, uma edição em Venda Nova do Imigrante e outras duas em escolas de Linhares. A proposta é ampliar o alcance do projeto e levar atividades de educação ambiental a mais estudantes do Estado.

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