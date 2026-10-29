Manifestantes relatam balanço da 3ª Ponte em ato pró-Lula; o que dizem especialistas

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que não houve condições meteorológicas que justificassem a emissão de um aviso especial para ventos costeiros em Vitória e Vila Velha no sábado (24), especialmente na região da Terceira Ponte.





De acordo com o instituto, entre as 14h e as 18h de sábado, a velocidade média do vento registrada na estação meteorológica de Vitória variou de 2,4 metros por segundo (8,6 km/h) a 3,6 m/s (13 km/h). As velocidades máximas registradas no período ficaram entre 7,8 m/s (28 km/h) e 9,2 m/s (33 km/h).





Segundo a Semobi, a estrutura foi projetada para suportar cargas muito superiores às geradas pela circulação de pedestres. A secretaria acrescentou que as oscilações de pontes podem estar associadas a fatores como a ação dos ventos e as cargas dinâmicas provocadas pela passagem de pessoas e veículos.





Para Battisti, embora a movimentação seja prevista nos projetos, é necessário que os responsáveis pela conservação da estrutura acompanhem o comportamento da ponte para verificar se as oscilações permanecem dentro dos limites estabelecidos pela engenharia.





“Para afirmar que isso causa problemas, tem que identificar. Depende muito do estado de conservação da ponte e do que o projeto previa”, diz.





O engenheiro destaca ainda a importância da manutenção das juntas de dilatação, espaços existentes nas pontes que permitem a movimentação dos elementos estruturais. Segundo ele, problemas nesses pontos podem representar riscos para quem atravessa a estrutura.



A Ceturb-ES informou que a Terceira Ponte passa por vistorias periódicas.