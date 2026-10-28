Vila Velha abre nova licitação para concluir Casa da Mulher Brasileira

A obra em Vila Velha foi iniciada em outubro de 2023, com previsão para ser concluída até o final de 2024. Com mais de 1 mil m² construídos, o espaço deve incluir, além de um abrigo temporário para vítimas de violência doméstica, o atendimento da Delegacia da Mulher, da Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, do Núcleo Especializado da Defensoria Pública e do Juizado de Violência Doméstica.





Posteriormente, a prefeitura divulgou um novo prazo para a conclusão das obras: dezembro de 2025. A previsão, porém, também não foi cumprida.