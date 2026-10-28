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Obras públicas

Vila Velha abre nova licitação para concluir Casa da Mulher Brasileira

Obra começou em outubro de 2023, já teve dois prazos de entrega não respeitados e, agora, tem até o final de 2027 para ser finalizada

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 14:40

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

28 out 2026 às 14:40

A Prefeitura de Vila Velha publicou, na terça-feira (27), um novo edital de licitação para concluir a construção da Casa da Mulher Brasileira, que será instalada no bairro Praia das Gaivotas. As empresas interessadas têm até 18 de novembro para enviar propostas.

O edital prevê prazo de execução das obras de 180 dias (seis meses) e vigência contratual de 360 dias. O valor estimado da contratação é de R$ 3.387.019,75.

casa da mulher brasileira de vila velha terá nova licitação
Casa da Mulher Brasileira de Vila Velha terá nova licitação PMVV

A Casa da Mulher Brasileira foi pensada para funcionar 24 horas por dia e atender até 3 mil mulheres por ano. Entre os serviços previstos está o acolhimento de mulheres em situação de risco iminente de morte por até 48 horas, além de prever uma gestão compartilhada entre município, Estado e União.

obra em Vila Velha foi iniciada em outubro de 2023, com previsão para ser concluída até o final de 2024. Com mais de 1 mil m² construídos, o espaço deve incluir, além de um abrigo temporário para vítimas de violência doméstica, o atendimento da Delegacia da Mulher, da Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher, do Núcleo Especializado da Defensoria Pública e do Juizado de Violência Doméstica.


Posteriormente, a prefeitura divulgou um novo prazo para a conclusão das obras: dezembro de 2025. A previsão, porém, também não foi cumprida. 

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A Prefeitura de Vila Velha explica que o município optou por rescindir o contrato com a empresa anterior após identificar descumprimentos de obrigações contratuais por parte da empreiteira. Segundo a administração municipal, a rescisão, dessa forma, visou resguardar o interesse público, assegurar a correta aplicação dos recursos e viabilizar a continuidade do empreendimento em conformidade com as exigências técnicas e contratuais estabelecidas.


Depois da rescisão, a prefeitura ainda precisou realizar adequações técnicas e orçamentárias antes de contratar uma nova empresa para dar continuidade às obras. Até porque o município tem até 31 de dezembro de 2027 para construir a unidade, respeitando o período vigente do contrato de repasse da verba federal.

Investimento total

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a obra tem investimento total de R$ 8,62 milhões, incluindo os custos com a construção e a equipagem da unidade, sendo que quase R$ 6 milhões são recursos federais.


Desse montante, a administração pública divulgou que R$ 3,63 milhões correspondem aos serviços já executados e pagos pela prefeitura, enquanto outros R$ 1,76 milhão seriam para aquisição de mobiliário e equipamentos, destinados à estruturação e ao funcionamento da Casa da Mulher Brasileira.

A prefeitura ressaltou a importância de manter a execução da obra, principalmente por se tratar de um equipamento essencial ao fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres e à ampliação da rede de atendimento especializado no município.


A Casa da Mulher Brasileira será um ambiente destinado para o acolhimento, a proteção e o atendimento especializado às mulheres em situação de violência. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, esse modelo de equipamento público é o primeiro a ser construído no Espírito Santo.

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