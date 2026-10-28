A Gazeta portal de notícias do Espirito Santo

AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Sentido Camburi

Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, tem trajeto retomado após obras

Publicado em

28 out 2026 às 10:46
Fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito foi liberado Divulgação/Prefeitura de Vitória

O fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na altura da entrada para a Ilha do Frade, foi liberado nesta terça-feira (27). 


O trecho estava interditado para as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto. A obra integra o programa de requalificação das cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) de Vitória, que tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema de drenagem e reduzir os riscos de alagamentos na cidade. O investimento total é de R$ 93,9 milhões, com recursos próprios do município.


De acordo com a prefeitura, a construção da nova EBAP foi necessária porque a estrutura antiga tinha capacidade para bombear apenas 750 litros de água da chuva por segundo até o ponto de lançamento localizado na ponte da Ilha do Frade. A nova estação poderá operar com vazão de até 4.910 litros por segundo, equivalente à vazão total da bacia de drenagem da Avenida Saturnino de Brito, que abrange uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados no bairro Praia do Canto, entre as avenidas Saturnino de Brito e Rio Branco e a Rua Afonso Cláudio.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Violência

Homem é morto a tiros no quintal de casa em Linhares

Publicado em 28/10/2026 às 10:02

Um homem de 34 anos, identificado como Aliomar Pereira das Neves Júnior, foi morto a tiros no quintal de casa, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a vítima já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local.


Polícia Científica foi acionada e constatou que o corpo apresentava 25 perfurações na região dorsal, possivelmente provocadas por disparos de arma de fogo. Polícia Civil foi procurada para informar como está a investigação e se há suspeitos do crime, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crack e cocaína

PM encontra mais de 12 kg de drogas em tonéis enterrados em Cariacica

Publicado em 27/10/2026 às 18:07

Cerca de 12,3 quilos de cocaína e 936,77 gramas de crack foram encontrados escondidos em tonéis enterrados em uma área de mata no bairro Alice Coutinho, em Cariacica, nesta terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, a descoberta ocorreu após uma equipe avistou três homens saindo do local. 


De acordo com a corporação, o trio fugiu ao perceber a presença dos militares. Durante as buscas, os policiais encontraram a cocaína distribuída em 2.196 pinos e o crack dividido em 2.550 pedras, embaladas individualmente.


Todo o material apreendido foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar sobre a investigação, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Na Serra

Caminhão com adubo tomba e provoca congestionamento na Rodovia do Contorno

Publicado em 27/10/2026 às 17:15
Caminhão carregado com adubo tomba na Rodovia do Contorno, sentido Carapina
Caminhão carregado com adubo tomba na Rodovia do Contorno, sentido Carapina Leitor AG

Um caminhão carregado de adubo tombou na manhã desta terça-feira (27), na Rodovia do Contorno, na Serra. Segundo a Ecovias Capixaba, ninguém ficou ferido. As faixas no sentido Carapina precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência, mas foram liberadas às 14h34.


Apesar da liberação, o trânsito ainda apresentava bastante lentidão no sentido Carapina no fim da tarde. Segundo relatos de leitores de A Gazeta e informações de aplicativos de mobilidade, a retenção começava nas proximidades da empresa Perfilados Rio Doce, na Serra, e se estendia até a altura do bairro Tabajara, em Cariacica.

Veja Também 

Gavião Shiluba é utilizado para afastar pombos de área de hospital do Espírito Santo

Hospital em Vitória contrata gavião para espantar pombos; saiba como funciona

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Investigação

Adolescente suspeito de matar homem em barbearia de Guaçuí se entrega à polícia

Publicado em 27/10/2026 às 17:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Avenida ficou bastante movimentada após o assassinato na barbearia Crédito:Redes Socias 

 Um adolescente suspeito de matar Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, dentro de uma barbearia no Centro de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, se apresentou à polícia na manhã desta terça-feira (27), uma semana após o crime. O homicídio interrompeu um período de mais de 500 dias sem registros de assassinatos no município.


Segundo a Polícia Militar, o adolescente compareceu à 6ª Delegacia Regional de Alegre acompanhado dos pais e de um advogado, para cumprir uma decisão judicial que determinou sua internação provisória.


Pablo estava em uma barbearia quando, segundo as informações da investigação, o adolescente teria entrado no estabelecimento e atirado contra ele. A vítima morreu no local. Após o crime, o suspeito teria fugido e se apresentou às autoridades nesta terça-feira (27).

Veja Também 

Ulisses Maximiano Jesus de Sousa, Vanessa Magalhães Fernandes e Anna Liz Magalhães Fernandes Silva

Quem eram as três pessoas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol

Acidente na Rodovia do Sol

"Nossa cidade está de luto", diz prefeito de Guaçuí após mortes em Guarapari

Homicídio em barbearia põe fim a 569 dias sem homicídio em Guaçuí

Homem é morto a tiros dentro de barbearia em Guaçuí

Link copiado com sucesso

Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Sul capixaba

Botijão de gás explode e deixa mulher de 32 anos gravemente ferida no ES

Publicado em 27/10/2026 às 16:11

Uma mulher de 32 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um botijão de gás de cozinha em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (27). 


Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida de helicóptero por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). Ela foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, unidade que é referência no Espírito Santo no tratamento de queimados.


Familiares contaram à reportagem que a mulher é dona de uma lanchonete montada em um trailer no Centro da cidade. O acidente aconteceu por volta das 8h30, quando ela começava a trabalhar. 

Veja Também 

Polícia Federal

Morador de Vargem Alta é alvo de operação da Polícia Federal

Link copiado com sucesso

Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Bairro Caratoíra

Jovem é detido pela PM com submetralhadora e munições em Vitória

Publicado em 27/10/2026 às 11:24
Um homem foi preso com uma submetralhadora e 39 munições calibre .380
Um homem foi preso com uma submetralhadora e 39 munições calibre .380 Polícia Militar

Um jovem, de 23 anos, foi detido com uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, além de 39 munições calibre .380, durante um patrulhamento na tarde de segunda-feira (26), no bairro Caratoíra, em Vitória.


De acordo com a Polícia Militar, as equipes realizavam o patrulhamento na Rua Augusto de Oliveira quando avistaram o suspeito com a arma nas mãos. Entretanto, ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz fugiu para o interior de um imóvel, aparentemente abandonado. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizaram a abordagem.

Durante a ocorrência, os militares perceberam a presença de outro homem no imóvel, mas não conseguiram abordá-lo, pois o indivíduo fugiu pelos fundos da residência, entrando em outra casa. As equipes realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado.

Além da arma e das munições, foram apreendidos com o suspeito dois aparelhos celulares, encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e por desobediência à ordem policial. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Veja Também 

Árvore caiu na estrada Es 080 na noite de segunda-feira (26)

Árvore cai e bloqueia trecho da ES 080 em Santa Teresa; veja vídeo

Obras de duplicação da BR-101 entre Anchieta e Iconha

BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul nesta terça (27) e quarta (28)

Willian Ferreira Moraes e Nemias Siqueira Cassimiro

Dois homens são condenados a mais de 30 anos por morte de PM na Serra

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Durante buscas

Homem é preso pela PF ao ser flagrado com imagens de abuso sexual infantil em Cariacica

Publicado em 27/10/2026 às 11:15
Policias federais prendem homem em flagrante suspeito de posse de material de abuso sexual infantojuvenil em Cariacica
Prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF) Divulgação/PF

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (27), em Cariacica, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu durante a Operação Açor, deflagrada pela Polícia Federal (PF), com o objetivo de combater o armazenamento e o compartilhamento de cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.


A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão no município. Durante as buscas, os policiais apreenderam três telefones celulares e um notebook. Segundo a Polícia Federal, em um dos dispositivos foi encontrado material de abuso sexual infantojuvenil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.


As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por pessoas do público e por uma empresa de tecnologia da informação. O homem poderá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantojuvenil.


*Este conteúdo foi produzido por Robertha Araújo, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Rodrigo Lira.

Link copiado com sucesso

Robertha Araújo

Residente / [email protected]
Robertha Araújo
Região Serrana

Jovem morre em acidente de carro em Alfredo Chaves e motorista é prsso

Publicado em 27/10/2026 às 11:04

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente de carro na tarde desta segunda-feira (26), na comunidade de Assunta, na comunidade de São João, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele era passageiro do veículo. Motorista, de 19 anos, foi preso.


Quando os militares chegaram ao local, profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) já prestavam atendimento à vítima, que morreu no local. As causas do acidente não foram divulgadas.


De acordo com a PM, pessoas que estavam na região relataram que o motorista havia deixado o local em estado de choque. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que ele havia sido socorrido ao Pronto Atendimento de Alfredo Chaves.


Após receber atendimento médico, o motorista fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Em seguida, foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. 


A Polícia Civil informou que o motorista foi autuado em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na modalidade equiparada. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

Veja Também 

Obras de duplicação da BR-101 entre Anchieta e Iconha

BR 101 será interditada em Rio Novo do Sul nesta terça (27) e quarta (28)

Homem morre após carro bater em árvores e ficar preso às ferragens no Sul do ES

Mecânico morre após carro bater em árvores na ES 181, em Muniz Freire

Ulisses Maximiano Jesus de Sousa, Vanessa Magalhães Fernandes e Anna Liz Magalhães Fernandes Silva

Quem eram as três pessoas de Guaçuí mortas em acidente na Rodovia do Sol

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Jardim do Vale

Homem é assassinado a tiros após descer de carro em Vila Velha

Publicado em 27/10/2026 às 11:01

Um homem foi morto a tiros na noite de segunda-feira (26), no bairro Jardim do Vale, em Vila Velha. Testemunhas contaram à polícia que a vítima chegou ao local em um carro prata, acompanhada de outros dois homens, que teriam efetuado os disparos.


Moradores da região ouviram os tiros por volta das 22h30. Mesmo baleado, o homem tentou fugir e correu por cerca de 150 metros, mas não conseguiu escapar. A polícia identificou três perfurações no corpo da vítima.


O crime aconteceu nas proximidades de um terreno baldio. Moradores suspeitam que o homem tenha sido levado de outro lugar até o bairro para ser assassinado. 


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção, motoristas!

Árvore cai e bloqueia trecho da ES 080 em Santa Teresa; veja vídeo

Publicado em 27/10/2026 às 09:37

Uma árvore caiu e bloqueou um trecho da ES 080, em Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (26). A situação foi registrada em vídeo por um leitor de A GazetaNas imagens, veículos aparecem enfileirados enquanto moradores usam uma serra elétrica para cortar e retirar partes da árvore.


Na manhã desta terça-feira (27), equipes da Defesa Civil Municipal estavam no local para remover a árvore caída e outras que ameaçavam cair sobre a rodovia. Por volta das 8h20, o trânsito nas proximidades da reta de São Marcos fluía no sistema de pare e siga.

Árvore caiu na estrada Es 080 na noite de segunda-feira (26)
Equipes da Defesa Civil Municipal atuam, na manhã desta terça-feira (27), na remoção da árvore caída e de outras que correm risco de desabar Leitor A Gazeta
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Toguro e DJ Lukão na Mansão Maromba

Toguro convida DJ capixaba para tocar na inauguração de deck na Mansão Maromba

Antonio Abikair é diretor-geral da Faculdade de Direito de Vitória (FDV).

OAB e estudantes repudiam fala de diretor de faculdade sobre eleições e pessoas LGBTQIAPN+

Bruno Guimarães em Fleetwood Town x Arsenal

Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal é eliminado da Copa da Liga por time da 4ª divisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.