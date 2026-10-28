Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, tem trajeto retomado após obras

O fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na altura da entrada para a Ilha do Frade, foi liberado nesta terça-feira (27).





O trecho estava interditado para as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto. A obra integra o programa de requalificação das cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) de Vitória, que tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema de drenagem e reduzir os riscos de alagamentos na cidade. O investimento total é de R$ 93,9 milhões, com recursos próprios do município.





De acordo com a prefeitura, a construção da nova EBAP foi necessária porque a estrutura antiga tinha capacidade para bombear apenas 750 litros de água da chuva por segundo até o ponto de lançamento localizado na ponte da Ilha do Frade. A nova estação poderá operar com vazão de até 4.910 litros por segundo, equivalente à vazão total da bacia de drenagem da Avenida Saturnino de Brito, que abrange uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados no bairro Praia do Canto, entre as avenidas Saturnino de Brito e Rio Branco e a Rua Afonso Cláudio.