Incêndio com fumaça preta chama a atenção de moradores em Vila Velha

Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do Concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (28), e faturou prêmio de R$ 324 milhões. Os números sorteados foram : 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.
No Espírito Santo, quatro apostas (Afonso Cláudio, Ecoporanga, Serra e Vitória) fizeram a quina. As de Afonso Cláudio e Ecoporanga, que fizeram um cartão simples, de seis números, vão receber, cada, R$ 32 mil. Já a aposta feita na Serra, que fez um cartão com 8 números, vai receber R$ 96 mil. A aposta feita na Capital, um bolão com 10 cotas e sete números marcados, vai receber R$ 64 mil.
O próximo concurso será nesta quinta-feira (29). Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.
Com informações da Agência Brasil