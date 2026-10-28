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Foragida

Mulher é procurada por suspeita de envolvimento em sumiço de lavrador no ES

Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, está desaparecido desde março; outro investigado foi preso em outubro, em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 19:36

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

28 out 2026 às 19:36
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Talita está foragida após investigação apopntar indice de envolvimento  com o desaparecimento do Rodrigro  Salles Quintino, de 31 anos.
 Crédito: Arquivo Pessoal 

Uma mulher de 21 anos, identificada como Talita dos Santos Oinhas, está foragida da Justiça após investigações apontarem indícios de seu envolvimento no desaparecimento do lavrador Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos. Ele está desaparecido desde 22 de março deste ano, quando foi visto pela última vez em Castelo, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram indícios da participação de Talita e de seu ex-companheiro, um homem de 49 anos cuja identidade não foi divulgada. A Justiça expediu mandados de prisão temporária contra os dois investigados.


O homem foi preso no dia 9 de outubro, na localidade de Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Após a prisão do investigado, Talita teria fugido e permanece com mandado de prisão em aberto. 


A Polícia Civil também desmentiu informações que circulam sobre o suposto encontro de ossadas relacionadas ao caso. Até o momento, não houve registro desse tipo de ocorrência no contexto da investigação.


O delegado Estevão Oggione, titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, pediu a colaboração da população para localizar a investigada. As investigações sobre o desaparecimento continuam.


“A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que possam contribuir para a localização da foragida. Denúncias podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia 181, e o sigilo do denunciante é garantido”, destacou o delegado.


Informações também podem ser repassadas diretamente à Delegacia de Polícia de Castelo, pelo telefone (28) 3526-1765 ou pelo WhatsApp (27) 99861-5088.

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