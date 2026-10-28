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Apreensão

Rifle de alto poder de fogo é enterrado em quintal de casa em Vila Velha

Armamento de calibre .308 e munições foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Barramares após denúncia anônima

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2026 às 16:03
Rifle de alto poder de fogo é enterrado em quintal de casa em Vila Velha
Rifle de alto poder de fogo é enterrado em quintal de casa em Vila Velha Divulgação | Sesp

Um rifle de alto poder de fogo, de calibre .308, foi encontrado enterrado no quintal de uma residência no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (27). A apreensão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), que também localizaram munições de calibre .38 escondidas no muro do imóvel.


Segundo a Polícia Militar, a equipe foi ao endereço após receber uma denúncia anônima. A informação indicava que o local era usado por criminosos para guardar armas ligadas a disputas territoriais na região.


Nos fundos do imóvel, próximo ao muro, os policiais fizeram uma pequena escavação e acharam o rifle calibre .308 Winchester embalado em um saco plástico. A arma estava sem munição, mas pronta para uso, e contava com um bipé, acessório utilizado para dar estabilidade a disparos de longa distância.


Em outro ponto do imóvel, em um buraco no muro perto do portão de entrada, a equipe encontrou uma sacola com cinco munições intactas de calibre .38, posicionadas em um local de fácil acesso pelo lado de fora do lote.


Os materiais apreendidos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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