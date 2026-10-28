Rifle de alto poder de fogo é enterrado em quintal de casa em Vila Velha

Um rifle de alto poder de fogo, de calibre .308, foi encontrado enterrado no quintal de uma residência no bairro Barramares, em Vila Velha, na tarde desta quinta-feira (27). A apreensão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), que também localizaram munições de calibre .38 escondidas no muro do imóvel.





Segundo a Polícia Militar, a equipe foi ao endereço após receber uma denúncia anônima. A informação indicava que o local era usado por criminosos para guardar armas ligadas a disputas territoriais na região.





Nos fundos do imóvel, próximo ao muro, os policiais fizeram uma pequena escavação e acharam o rifle calibre .308 Winchester embalado em um saco plástico. A arma estava sem munição, mas pronta para uso, e contava com um bipé, acessório utilizado para dar estabilidade a disparos de longa distância.





Em outro ponto do imóvel, em um buraco no muro perto do portão de entrada, a equipe encontrou uma sacola com cinco munições intactas de calibre .38, posicionadas em um local de fácil acesso pelo lado de fora do lote.





Os materiais apreendidos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.