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Investigação

Motociclista diz que viseira embaçou antes de atropelar mãe e filha no ES

Homem se apresentou à polícia e foi liberado após depoimento; criança sofreu traumatismo cranioencefálico após ser atingida em carrinho de bebê

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 17:41

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

28 out 2026 às 17:41

O motociclista suspeito de atropelar uma criança e a mãe dela em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à Delegacia de Polícia do município na terça-feira (27) e foi liberado após prestar depoimento. O acidente ocorreu na noite de domingo (25), no bairro Camata e deixou a menina com traumatismo cranioencefálico.


Em depoimento à Polícia Civil, o motociclista afirmou que trafegava com a viseira do capacete abaixada e que ela teria embaçado por causa da chuva. Segundo ele, foi possível ver a mulher, mas não a criança.


O homem também disse não se lembrar do momento da colisão, mas afirmou ter prestado socorro às vítimas após o atropelamento. Além disso, ele informou que possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e negou ter consumido bebida alcoólica antes do acidente.


Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que a motocicleta atinge a mãe e sua filha, que estava em um carrinho de bebê. Com o impacto, o carrinho tomba e a menina é arremessada ao chão. (Veja acima)


A criança foi levada por familiares e outras pessoas ao Hospital Menino Jesus, em Pedro Canário, e posteriormente transferida ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.


Além do motociclista, uma mulher estava na moto no momento do acidente. Ambos caíram ao solo no acidente e também receberam atendimento médico, segundo informações repassadas à PM. A mãe da criança não sofreu ferimentos graves. 


A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do atropelamento. A identidade do motociclista não foi divulgada.

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