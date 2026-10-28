Fórum em Vitória debate caminhos para financiar economia de baixo carbono

A transição para uma economia de baixo carbono exige investimentos em diferentes setores, da indústria à infraestrutura. Para discutir caminhos para ampliar esses recursos, Vitória recebe, no dia 5 de novembro, o Fórum Debate, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), com apoio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).





O encontro será realizado das 9h às 17h, no Hotel Golden Tulip Porto Vitória, e reunirá representantes do Sistema Nacional de Fomento (SNF), de bancos multilaterais e de organismos internacionais, além de integrantes dos setores público e privado e da academia. A entrada é gratuita.





A programação será dividida em quatro painéis temáticos, com discussões sobre o papel dos bancos de desenvolvimento no financiamento de iniciativas sustentáveis, a transição verde na indústria, os seguros e a resiliência climática e o uso de novas tecnologias na descarbonização da economia.





O primeiro painel abordará oportunidades de financiamento para setores estratégicos, como bioenergia, economia circular, infraestrutura verde e restauração florestal. A proposta é discutir como as instituições de desenvolvimento podem impulsionar projetos sustentáveis alinhados às vocações produtivas de cada região.





Na sequência, o projeto Transição Verde na Indústria (TVI), desenvolvido pela ABDE em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Institute for Manufacturing (IfM), da Universidade de Cambridge, será tema de debate sobre os desafios e as oportunidades para a industrialização verde no Brasil. O painel também apresentará resultados de estudos e recomendações para ampliar a participação das instituições financeiras de desenvolvimento nessa agenda.





No período da tarde, os debates abordarão seguros e resiliência climática, com foco em mecanismos de prevenção e transferência de riscos socioambientais, além do financiamento de ações de adaptação às mudanças climáticas.





O último painel discutirá a contribuição das tecnologias emergentes, das terras raras e dos minerais críticos para a transição energética e o desenvolvimento de cadeias produtivas estratégicas.





A abertura contará com a participação de Marcelo Saintive, diretor-presidente do Bandes; Maria Fernanda Coelho, presidente da ABDE; e Caetano Penna, diretor de Projetos Estratégicos e Relações Institucionais do CGEE.





A iniciativa busca aproximar as discussões nacionais e internacionais sobre financiamento climático das demandas regionais, fortalecendo a atuação das instituições de desenvolvimento na mobilização de recursos para uma economia mais sustentável, resiliente e inclusiva.