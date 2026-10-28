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Desenvolvimento sustentável

Fórum em Vitória debate caminhos para financiar economia de baixo carbono

Evento promovido pela ABDE, com apoio do Bandes, será realizado em 5 de novembro e reunirá representantes de instituições financeiras, dos setores público e privado e da academia

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 18:47

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

28 out 2026 às 18:47

A transição para uma economia de baixo carbono exige investimentos em diferentes setores, da indústria à infraestrutura. Para discutir caminhos para ampliar esses recursos, Vitória recebe, no dia 5 de novembro, o Fórum Debate, promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), com apoio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).


O encontro será realizado das 9h às 17h, no Hotel Golden Tulip Porto Vitória, e reunirá representantes do Sistema Nacional de Fomento (SNF), de bancos multilaterais e de organismos internacionais, além de integrantes dos setores público e privado e da academia. A entrada é gratuita.


A programação será dividida em quatro painéis temáticos, com discussões sobre o papel dos bancos de desenvolvimento no financiamento de iniciativas sustentáveis, a transição verde na indústria, os seguros e a resiliência climática e o uso de novas tecnologias na descarbonização da economia.


O primeiro painel abordará oportunidades de financiamento para setores estratégicos, como bioenergia, economia circular, infraestrutura verde e restauração florestal. A proposta é discutir como as instituições de desenvolvimento podem impulsionar projetos sustentáveis alinhados às vocações produtivas de cada região.


Na sequência, o projeto Transição Verde na Indústria (TVI), desenvolvido pela ABDE em parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Institute for Manufacturing (IfM), da Universidade de Cambridge, será tema de debate sobre os desafios e as oportunidades para a industrialização verde no Brasil. O painel também apresentará resultados de estudos e recomendações para ampliar a participação das instituições financeiras de desenvolvimento nessa agenda.


No período da tarde, os debates abordarão seguros e resiliência climática, com foco em mecanismos de prevenção e transferência de riscos socioambientais, além do financiamento de ações de adaptação às mudanças climáticas.


O último painel discutirá a contribuição das tecnologias emergentes, das terras raras e dos minerais críticos para a transição energética e o desenvolvimento de cadeias produtivas estratégicas.


A abertura contará com a participação de Marcelo Saintive, diretor-presidente do Bandes; Maria Fernanda Coelho, presidente da ABDE; e Caetano Penna, diretor de Projetos Estratégicos e Relações Institucionais do CGEE.


A iniciativa busca aproximar as discussões nacionais e internacionais sobre financiamento climático das demandas regionais, fortalecendo a atuação das instituições de desenvolvimento na mobilização de recursos para uma economia mais sustentável, resiliente e inclusiva.

Imagem: oatawa | Shutterstock

Fórum Debate

Financiamento para uma economia de baixo carbono.

05/11/2026

Quinta-feira da próxima semana - das 9h00 às 17h30

Hotel Golden Tulip Porto Vitória, localizado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 635, Vitória/ES.

Entrada gratuita, com retirada de ingressos pelo site do evento

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