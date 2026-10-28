Advogada é demitida da OAB-ES após publicação com ameaças a petistas

Procurada, a OAB se manifestou em nota, ressaltando que é uma instituição apartidária, defensora intransigente da democracia, da pluralidade de ideias e da dignidade humana.





Afirmou, ainda, que respeita a liberdade de expressão de seus colaboradores, mas não tolera manifestações discriminatórias nem ataques que diminuam pessoas em razão de suas convicções políticas.





"Por esses motivos, a OAB-ES repudia as declarações ofensivas divulgadas em vídeo gravado por uma colaboradora nas dependências da instituição e informa que ela foi desligada de seu quadro."





O ex-presidente da entidade José Carlos Rizk Filho, em publicação na internet, compartilhou o vídeo e questionou como uma advogada expõe tal preconceito. Ele reforçou que a OAB dever ser uma casa plural, respeitando todos os posicionamentos políticos, de direita e de esquerda.





Rizk também chama atenção para um trecho em que Julia fala sobre "mamar na teta" (usufruir de benefícios), indagando sobre quem estaria se favorecendo da suposta prática. Na legenda, escreveu: "Tem negrinho que vai quicar hoje".





Outros perfis nas redes sociais também compartilharam a publicação da advogada, como Sammery Roberts, uma das fundadoras da Associação de Juristas Negras Capixabas. "Não vamos nos calar nem tolerar racismo ou discursos de ódio dentro da OAB-ES. O ódio nunca foi apenas contra o PT, mas também contra as minorias e os nossos direitos", afirmou.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com Julia Gobbo, que desativou seu perfil nas redes sociais após a recupercussão do caso, para que possa se posicionar sobre o assunto. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.





Em contexto semelhante, listas de boicote a comerciantes e profissionais identificados com a esquerda estão circulando em diversos municípios do Espírito Santo, sugerindo que produtos e serviços deixem de ser adquiridos por bolsonaristas.