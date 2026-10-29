Anitta faz chacota de carta divulgada por Flávio Bolsonaro: 'Venho aqui me autodeclarar sem celulite'

Anitta usou o bom humor para ironizar a carta divulgada por Flávio Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (28). Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, a cantora fez uma paródia da declaração do senador, que, mesmo derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais, se apresentou como o verdadeiro presidente eleito do Brasil.

"Hoje eu venho aqui me autodeclarar sem celulite, tá? O que eu tenho vivido nesses últimos momentos da minha vida é um golpe, porque eu treino", começou a artista, que passou a enumerar os esforços que faz para manter a forma, embora tenha admitido algumas escapadas da rotina.

"Tudo bem que eu trabalho, então quando eu trabalho eu não treino, mas eu treino dois dias, depois eu viajo, passeio, mas quando eu volto eu treino um, dois dias. Aí depois eu vou trabalhar, não treino, mas quando eu volto eu treino. E isso não deveria estar acontecendo, isso é um golpe", brincou.

A alimentação também entrou na justificativa. Anitta afirmou que costuma comer alimentos saudáveis, mas confessou que anda com um saquinho de doces, apelidado por ela de "saquinho do erê", do qual tira balas e chicletes ao longo do dia.

"Isso não desfaz a minha intenção de não tê-las. E não é justo o que está acontecendo aqui comigo, de eu continuar tendo-as diante de todos os esforços que eu tenho feito", afirmou, antes de anunciar seu decreto.

"Então eu me autodeclaro sem celulite e vocês vão ver aí nos próximos meses, na próxima temporada, quando começar a botar para jogo todo esse esforço, o que vocês verem não é compatível com a realidade. O que vocês estão vendo ali, quando vocês olharem, é golpe."

A cantora ainda fez questão de avisar que nenhuma imagem poderia contrariar sua nova realidade. "Todas as vezes que vocês verem por aí uma pessoa muito parecida comigo cheia de celulite, foi tudo manipulado, porque eu não tenho", disse.

"Cada imagem, cada vídeo, nada disso pode ser maior do que esse decreto feito agora de que elas não existem. Olhou, achou que viu, isso é a sua mente que foi trabalhada pelo golpe. Para enxergar celulite onde não tem, porque aqui, a partir de agora, acabou", concluiu.

A brincadeira faz referência à carta em que Flávio Bolsonaro contestou o resultado das eleições presidenciais, sem apresentar provas de fraude. O senador chegou a se declarar o "verdadeiro presidente eleito do Brasil", mas alterou o documento posteriormente, substituindo a expressão por "líder do Brasil".