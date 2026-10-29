Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores nos glúteos

Ao explicar o quadro, o artista disse que inicialmente suspeitava de um problema no nervo ciático, mas descobriu que a origem da dor era outra. "Não era no ciático, não, você acredita? Eu estou tomando o remédio certinho. É no lado do ciático, na bunda mesmo", afirmou.





O sertanejo atribuiu o problema à repetição de movimentos durante os exercícios físicos e disse que já percebe uma melhora. Questionado novamente por um seguidor sobre o diagnóstico de síndrome do piriforme, o cantor confirmou a condição com uma publicação nas redes sociais.



Na sexta-feira (23), Zé Felipe já havia comentado nas redes sociais que sentia dores intensas na região e relatado que uma injeção havia proporcionado alívio parcial. Na ocasião, descreveu o desconforto como semelhante à dor de uma injeção.



A síndrome do piriforme está relacionada ao músculo de mesmo nome, localizado profundamente na região dos glúteos. Quando esse músculo irrita ou comprime o nervo ciático, pode provocar dor nas nádegas e, em alguns casos, irradiar para a parte posterior da coxa e da perna. O quadro também pode causar formigamento e dormência.



A sobrecarga muscular e os movimentos repetitivos podem contribuir para o problema, mas dores nessa região também podem ter outras origens.



Por isso, a avaliação médica é importante para identificar a causa dos sintomas e definir a conduta adequada. O tratamento pode incluir medicamentos prescritos por profissionais de saúde, fisioterapia e exercícios específicos, conforme cada caso.

Zé Felipe, 28, revelou ter recebido um diagnóstico de síndrome do piriforme após sentir dores na região dos glúteos. O cantor contou a novidade nesta quarta-feira (28), ao responder a perguntas de seguidores no Instagram. Segundo ele, o desconforto o levou a procurar atendimento médico e iniciar um tratamento com medicamentos.