Nova conexão ferroviária começa a transportar ferro-gusa de MG ao Porto de Vitória

A VLI iniciou o transporte de ferro-gusa pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) com destino ao complexo portuário de Vitória, administrado pela Vports. A operação cria um novo corredor logístico para o escoamento do produto de regiões produtoras de Minas Gerais e integra as etapas ferroviária e portuária em uma mesma estrutura.





O projeto foi desenvolvido em parceria entre VLI, Vports e Multilift e recebeu R$ 130 milhões em investimentos conjuntos. A nova operação utiliza uma moega ferroviária instalada no Porto de Capuaba, em Vila Velha, estrutura que permite o descarregamento do gusa diretamente dos vagões. A previsão divulgada em junho era de que o primeiro embarque ocorresse em agosto.





A estrutura tem potencial para elevar a movimentação anual de ferro-gusa no complexo de 500 mil para 1 milhão de toneladas. A implantação da moega integra o projeto de recuperação e conexão ferroviária do porto, cujos trilhos foram entregues pela Vports em 2024 e receberam R$ 16 milhões em investimentos. A estrutura é conectada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à FCA.





O ferro-gusa transportado pela ferrovia será destinado ao embarque em navios com capacidade de até 55 mil toneladas. A disponibilização de um berço com capacidade para receber embarcações maiores é outro componente do projeto.





Com o novo fluxo, os vagões podem chegar diretamente ao porto para descarregar o produto na moega. Antes, segundo informações divulgadas pela Vports, havia uma etapa intermediária de descarga em outro pátio, seguida pelo transporte do material até o porto. A mudança reduz movimentações da carga e busca aumentar a eficiência da operação.





"Buscamos continuamente alternativas que gerem valor para toda a cadeia, conectando diferentes modais e ampliando a competitividade dos nossos clientes”, afirma Aroldo Cecílio, gerente-geral comercial da VLI.