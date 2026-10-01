MPF vistoria plataformas de petróleo no ES após multas nas operações

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, nos dias 22 e 23 de setembro, vistorias presenciais em duas plataformas de petróleo que operam no litoral do Espírito Santo. A fiscalização ocorreu nas unidades FPSO Cidade de Vitória, da BW Energy, e P-58, da Petrobras, e teve como objetivo verificar os sistemas de tratamento da água descartada no mar e os protocolos de prevenção a vazamentos e outras emergências.





A iniciativa faz parte de um inquérito civil instaurado pelo MPF para apurar possíveis impactos ambientais relacionados a vazamentos recorrentes de óleo e produtos químicos no mar. As investigações tiveram início após fiscais do Ibama identificarem episódios em que a água descartada pelas plataformas apresentava concentrações de óleo acima do limite permitido pela Resolução Conama nº 393/2007, além de situações de despejo irregular de fluidos de perfuração.





Segundo o MPF, a vistoria presencial busca verificar se as empresas utilizam tecnologias adequadas para prevenir acidentes e se os equipamentos e procedimentos adotados são eficazes na proteção do meio ambiente marinho.





A inspeção foi conduzida pelo procurador da República Carlos Vinicius Soares Cabeleira, com a participação de especialistas e peritos do MPF, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).