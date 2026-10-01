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Orgulho!

ES é vice-campeão brasileiro sub-18 de vôlei e sobe para a Divisão Especial

Davi venceu com o melhor ponteiro, Wesley como melhor central e Miguel como melhor líbero

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 19:01

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

01 out 2026 às 19:01
ES é vice-campeão brasileiro sub-18 de vôlei e sobe para a Divisão Especial
Divulgação/CBS

A seleção capixaba sub-18 masculina conquistou o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) da 1ª Divisão nesta quinta-feira (1°), resultado que classifica o Espírito Santo para a Divisão Especial de 2027. Na final, a seleção capixaba perdeu para o Mato Grosso do Sul por 3 sets a 2, no CT da Confederação Brasileira de Voleibol, em Saquarema, a única derrota do time no campeonato. 


Vice-campeã, a seleção capixaba também apareceu bem nas premiações individuais: Davi venceu com o melhor ponteiro, Wesley como melhor central e Miguel como melhor líbero.  Em 2025, o Espírito Santo conquistou três títulos do CBS: foi campeão sub-16 masculino e feminino na 1ª Divisão e campeão sub-18 feminino na 2ª Divisão. 


“Cada campanha tem que ser muito comemorada, pois elas mostram que nosso planejamento está dando resultado. Estamos muito felizes e os meninos e a comissão técnica estão de parabéns pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido. Vamos continuar buscando evolução para deixar o voleibol capixaba sempre entre os melhores do Brasil”, comemora o presidente da Federação Espírito-Santense de Voleibol, Celso Silva Jantorno.


Medalhista olímpico se emociona com conquista do filho


A campanha do vice-campeonato brasieliro em Saquarema foi ainda mais especial para o técnico da seleção capixaba, o medalhista olímpico Fábio Luiz. Prata no vôlei de praia na Olimpíada de Pequim-2008, ele agora atua na formação de novos talentos para o vôlei capixaba e viveu a emoção de conquistar um pódio com o filho, o levantador João Vitor.


“É indescritível! Confesso que era mais fácil jogar. Os meninos se dedicaram muito, confiaram no trabalho da comissão técnica e o resultado veio. Estou muito feliz e também muito emocionado. Ver a evolução dos atletas nos dá uma satisfação imensa. Quanto ao João, ele é muito disciplinado. Fez uma ótima competição e sabe que precisa se dedicar sempre para buscar o sonho dele”, conta Fábio Luiz.


Titular da equipe, João Vitor vê a carreira do pai como um exemplo. “Ele passa muita experiência de tudo que ele viveu no esporte. Cobra bastante também, mas sei que é sempre pelo nosso bem. Dedico essa classificação para a Divisão Especial para ele e pra minha família”.

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