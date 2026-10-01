ES é vice-campeão brasileiro sub-18 de vôlei e sobe para a Divisão Especial

A seleção capixaba sub-18 masculina conquistou o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) da 1ª Divisão nesta quinta-feira (1°), resultado que classifica o Espírito Santo para a Divisão Especial de 2027. Na final, a seleção capixaba perdeu para o Mato Grosso do Sul por 3 sets a 2, no CT da Confederação Brasileira de Voleibol, em Saquarema, a única derrota do time no campeonato.





Vice-campeã, a seleção capixaba também apareceu bem nas premiações individuais: Davi venceu com o melhor ponteiro, Wesley como melhor central e Miguel como melhor líbero. Em 2025, o Espírito Santo conquistou três títulos do CBS: foi campeão sub-16 masculino e feminino na 1ª Divisão e campeão sub-18 feminino na 2ª Divisão.





“Cada campanha tem que ser muito comemorada, pois elas mostram que nosso planejamento está dando resultado. Estamos muito felizes e os meninos e a comissão técnica estão de parabéns pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido. Vamos continuar buscando evolução para deixar o voleibol capixaba sempre entre os melhores do Brasil”, comemora o presidente da Federação Espírito-Santense de Voleibol, Celso Silva Jantorno.



