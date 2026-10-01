Quer um jantar rápido e proteico? Aprenda a fazer esta torta de atum

A torta de atum é uma excelente opção para quem busca um jantar prático, saudável e rico em proteínas. Além de ser fácil de preparar, ela combina ingredientes nutritivos que ajudam a deixar a refeição equilibrada e saborosa. Assim, é uma alternativa interessante para os dias em que se deseja uma refeição completa sem passar muito tempo na cozinha. Abaixo, confira a receita!