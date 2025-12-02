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Porto de Vitória vai voltar a receber trens em 2026

Um novo contrato, de 17 anos, firmado com a Multilift Logística, prevê a construção de uma moega ferroviária para descarregamento de ferro-gusa

Publicado em 02 de Dezembro de 2025 às 11:09

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

02 dez 2025 às 11:09
Vista aérea do Porto de Vitória
Vista aérea do Porto de Vitória Crédito: Codesa/Divulgação
O Complexo Portuário de Vitória passou muitos anos sem receber operações ferroviárias. Pode parecer estranho para um porto, mas é a realidade de uma estrutura que, por décadas, recebeu investimentos aquém do necessário. A Vports, concessionária que assumiu a operação no final de 2022, anunciou que o complexo voltará a receber carga por meio de ferrovia em 2026. Um novo contrato de longo prazo, de 17 anos, firmado com a Multilift Logística, prevê a construção de uma moega ferroviária para descarregamento de ferro-gusa. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho. 
CBN - Economia e Negócios - 02-12-25.mp3

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