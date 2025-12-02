Porto de Vitória vai voltar a receber trens em 2026

O Complexo Portuário de Vitória passou muitos anos sem receber operações ferroviárias. Pode parecer estranho para um porto, mas é a realidade de uma estrutura que, por décadas, recebeu investimentos aquém do necessário. A Vports, concessionária que assumiu a operação no final de 2022, anunciou que o complexo voltará a receber carga por meio de ferrovia em 2026. Um novo contrato de longo prazo, de 17 anos, firmado com a Multilift Logística, prevê a construção de uma moega ferroviária para descarregamento de ferro-gusa. Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho.