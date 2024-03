Movimentação de cargas

Reforma de linhas férreas no Porto de Capuaba vai começar este mês

Investimento faz parte de um pacote de R$ 150 milhões previstos para serem utilizados pela concessionária do complexo do Porto de Vitória até o fim do ano

Porto de Vitória recebe cargas inovadoras. (Vitor Jubini)

Estão previstas para começar neste mês as obras de reforma da estrutura ferroviária na área interna de Capuaba, terminal portuário que faz parte do Complexo do Porto de Vitória, operado pela Vports. As intervenções visam aumentar o volume de cargas escoado no terminal em Vila Velha, passando dos atuais 7 milhões de toneladas (dados de 2023) para 10 milhões, em 2028.

Estudos realizados pela Vports levantaram as intervenções necessárias para acomodar a matriz futura de cargas. Agora serão realizadas obras de adequações e retrofit nos ramais. A previsão é que o trabalho seja concluído em setembro deste ano.

No primeiro momento, a nova estrutura ferroviária — que estará ligada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), atendendo a regiões em Minas Gerais e Goiás — será utilizada especialmente para movimentação de fertilizantes e farelo de soja.

“O trabalho começou em fevereiro de 2023 e, de lá para cá, focamos no desenvolvimento do projeto de engenharia. Esse projeto será transformador para a Vports”, informa Ilson Hulle, diretor-presidente da Vports.

Em 2024, a concessionária prevê concluir R$ 150 milhões em investimentos em obras de infraestrutura e melhorias. As intervenções realizadas em prol da modernização e competitividade do complexo portuário serão apresentadas pela Vports durante o Intermodal, maior evento de logística da América Latina, que será realizado de terça (5) a quinta-feira (7), em São Paulo.

“É um momento importante para apresentar os novos projetos, investimentos e as oportunidades que surgem para a cadeia num contexto de maior autonomia e dinamismo. Afinal, temos um novo porto, com uma cara nova e mais conectado com os anseios do mercado e sociedade”, afirma Ilson Hulle.

Projeto terá segunda fase

A fase 2 do projeto de Capuaba contemplará outros granéis sólidos e há ainda um estudo para que seja possível realizar captura de combustíveis sólidos até 2029.

“O projeto é um passo importante dentro do propósito da nova gestão do porto de investir em aumento da capacidade, diversificação de cargas e novas áreas de exploração portuária. Temos uma vantagem competitiva em função da sua localização privilegiada, atuando como um elo logístico que envolve diversos modais. Nossos esforços estão voltados para fortalecer o complexo portuário, visando impulsionar um ambiente de negócios mais dinâmico, eficiente e ágil”, afirma Hulle.

Além da obra de revitalização dos ramais ferroviários, já foram realizadas reforma de berços, reformas dos antigos galpões do centro de Vitória, recuperação de plataformas e adequações para diversificar os tipos de carga transportadas.

Outras obras serão a recuperação dos armazéns/silos horizontais e o desenvolvimento de um projeto executivo de solução logística para um novo acesso rodoviário a Capuaba.

Museu da Vale em 2025

Anunciado no final de 2023, a instalação do Museu da Vale em um dos armazéns do porto na área da Vports está prevista para ser aberta ao público a partir de 2025.

O armazém e o prédio anexo, que terão área total de 3 mil metros quadrados, passarão por reformas e adequações para receber o museu. O espaço será totalmente modernizado, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social. Os detalhes serão definidos após a conclusão dos projetos em andamento.

Galpões da Codesa vão abrigar o Museu da Vale . (Carlos Alberto Silva)

