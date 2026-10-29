Tem tofu em casa? Veja 5 receitas ricas em proteínas vegetais para o almoço

Escorra o tofu, pressione delicadamente com papel-toalha para retirar o excesso de água e corte em cubos médios. Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e doure os cubos de tofu. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue o alho e o gengibre até liberarem o aroma. Acrescente o molho de soja, o molho de pimenta e a água e misture bem. Retorne o tofu à frigideira e misture delicadamente para envolver no molho. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Finalize com a cebolinha e a pimenta-de-sichuan. Sirva em seguida.