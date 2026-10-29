Foragido por homicídio e ocultação de cadáver no Sul do ES é preso no Pará

Um homem procurado pela Justiça por crimes como homicídio e ocultação de cadáver no Sul do Espírito Santo foi preso na quarta-feira (28), em Paragominas, no Pará. Petricio Colli Secchin foi localizado em uma ação integrada entre as polícias civis dos dois estados, com participação do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT-Norte).





Segundo a Polícia Civil, o homem tinha três mandados de prisão. Um deles era preventivo, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, furto e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Outro foi expedido após condenação definitiva pelo Tribunal do Júri a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio qualificado e furto.





O terceiro mandado era referente a uma condenação por porte ilegal de arma de fogo, com pena de quatro anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto.





Petricio foi encontrado no bairro Jardim América e não ofereceu resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à autoridade competente para os procedimentos legais e permanece no sistema prisional do Pará. Uma possível transferência para o Espírito Santo depende de decisão judicial.