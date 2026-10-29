Motorista de app é aterrorizado por adolescentes em assalto na Grande Vitória; vídeo

Um motorista de aplicativo de 57 anos foi agredido com coronhadas na cabeça, enforcado e ameaçado de morte por três adolescentes durante um assalto na noite de quarta-feira (28), na Grande Vitória. A vítima ficou sob poder dos suspeitos por cerca de três horas. O terror psicológico foi registrado em vídeo por um aplicativo ativado no celular do profissional (assista acima).





Segundo o motorista, os três passageiros embarcaram em Jardim Carapina, na Serra, e seguiram para Jardim Camburi, em Vitória. As imagens mostram o momento em que o profissional acende a luz interna do veículo para receber o pagamento da corrida via Pix e passa a ser agredido.





Ele contou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que durante o período em que ficou refém, os suspeitos fizeram duas transferências bancárias que somaram R$ 1.400. Depois, abandonaram o motorista na Rodovia das Paneleiras. "O cara já puxou a arma, o outro pegou meu pescoço apertando e botou a mão na minha boca", disse.