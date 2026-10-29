Motorista de app é aterrorizado por adolescentes em assalto na Grande Vitória; vídeo

Um motorista de aplicativo de 57 anos foi agredido com coronhadas na cabeça, enforcado e ameaçado de morte por três adolescentes durante um assalto na noite de quarta-feira (28), na Grande Vitória. A vítima ficou sob poder dos suspeitos por cerca de três horas. O terror psicológico foi registrado em vídeo por um aplicativo ativado no celular do profissional (assista acima).
Segundo o motorista, os três passageiros embarcaram em Jardim Carapina, na Serra, e seguiram para Jardim Camburi, em Vitória. As imagens mostram o momento em que o profissional acende a luz interna do veículo para receber o pagamento da corrida via Pix e passa a ser agredido.
Ele contou à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que durante o período em que ficou refém, os suspeitos fizeram duas transferências bancárias que somaram R$ 1.400. Depois, abandonaram o motorista na Rodovia das Paneleiras. "O cara já puxou a arma, o outro pegou meu pescoço apertando e botou a mão na minha boca", disse.
Me bateram, deram coronhada, e eu pedindo pelo amor de Deus. Ele falava que eu ia morrer
X. Motorista de aplicativo assaltado
A vítima caminhou até a Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, onde encontrou policiais militares e informou as características do veículo. Dois adolescentes de 17 anos foram localizados perto do carro e tentaram fugir, mas acabaram capturados. O terceiro, de 16 anos, foi encontrado em uma área de mata.
O motorista foi atendido em uma unidade de saúde, onde fez radiografia e levou dois pontos, além de apresentar escoriações na testa. “Graças a Deus estou bem. O carro foi localizado, meu celular também", disse.
Os três adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), autuados por atos infracionais análogos a roubo com concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima. Depois, foram levados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).