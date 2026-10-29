Golpe de R$ 1 milhão com boletos de planos de saúde é alvo de operação no ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Metástase, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes com boletos falsos de planos de saúde. Segundo as investigações, o esquema criminoso teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão. Entenda mais abaixo como funcionava o golpe.
Cerca de 40 policiais participam das diligências na Serra, em Cariacica e em Vila Velha. Até o momento, 4 pessoas foram presas, incluindo o alvo principal, um homem de 42 anos.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados são suspeitos de praticar os crimes de associação criminosa, fraude eletrônica, lavagem de capitais e invasão de dispositivos informáticos.
As investigações apontam que o grupo bloqueava o envio do boleto oficial do plano de saúde ao cliente e, em seguida, encaminhava uma cobrança falsa por um endereço de e-mail semelhante ao utilizado pela operadora.
Com isso, as vítimas eram induzidas a acreditar que o documento era legítimo e realizavam o pagamento sem saber que estavam sendo enganadas. O dinheiro obtido com as fraudes teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão.
O nome Metástase faz referência à forma como o grupo investigado teria expandido sua atuação criminosa, em alusão à disseminação de células cancerígenas. A denominação também está relacionada ao fato de o esquema envolver o setor de saúde.
A operação segue em andamento.