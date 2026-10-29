Golpe de R$ 1 milhão com boletos de planos de saúde é alvo de operação no ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Metástase, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes com boletos falsos de planos de saúde. Segundo as investigações, o esquema criminoso teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão. Entenda mais abaixo como funcionava o golpe.





Cerca de 40 policiais participam das diligências na Serra, em Cariacica e em Vila Velha. Até o momento, 4 pessoas foram presas, incluindo o alvo principal, um homem de 42 anos.





De acordo com a Polícia Civil, os investigados são suspeitos de praticar os crimes de associação criminosa, fraude eletrônica, lavagem de capitais e invasão de dispositivos informáticos.





A ação é realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).