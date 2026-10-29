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Operação Metástase

Golpe de R$ 1 milhão com boletos de planos de saúde é alvo de operação no ES

Grupo é suspeito de bloquear o envio de cobranças verdadeiras e encaminhar documentos falsos às vítimas; esquema teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 08:25

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

29 out 2026 às 08:25

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Metástase, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes com boletos falsos de planos de saúde. Segundo as investigações, o esquema criminoso teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão. Entenda mais abaixo como funcionava o golpe.


Cerca de 40 policiais participam das diligências na Serra, em Cariacica e em Vila Velha. Até o momento, 4 pessoas foram presas, incluindo o alvo principal, um homem de 42 anos. 


De acordo com a Polícia Civil, os investigados são suspeitos de praticar os crimes de associação criminosa, fraude eletrônica, lavagem de capitais e invasão de dispositivos informáticos.


A ação é realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e de policiais civis do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). 
Como funcionava o golpe

As investigações apontam que o grupo bloqueava o envio do boleto oficial do plano de saúde ao cliente e, em seguida, encaminhava uma cobrança falsa por um endereço de e-mail semelhante ao utilizado pela operadora.


Com isso, as vítimas eram induzidas a acreditar que o documento era legítimo e realizavam o pagamento sem saber que estavam sendo enganadas. O dinheiro obtido com as fraudes teria movimentado pelo menos R$ 1 milhão.


O nome Metástase faz referência à forma como o grupo investigado teria expandido sua atuação criminosa, em alusão à disseminação de células cancerígenas. A denominação também está relacionada ao fato de o esquema envolver o setor de saúde.


A operação segue em andamento.

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