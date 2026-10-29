Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra

Um adolescente identificado como Ravy dos Santos de Oliveira, de 17 anos, foi morto a tiros, e a namorada dele, de 26 anos, ficou ferida na noite de quarta-feira (28), no bairro José de Anchieta, na Serra.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu informações sobre disparos de arma de fogo em uma região conhecida como Morro de Pedra. Ao chegar ao local, os militares encontraram Ravy caído no chão, já sem vida.





A namorada do adolescente foi atingida nas costas e socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. De acordo com a PM, o estado de saúde dela era estável.





A jovem contou aos policiais que estava em uma bicicleta com o namorado quando um carro cinza parou no local. Em seguida, um homem, de aproximadamente 50 anos, desceu do veículo e atirou contra o casal. Segundo o relato, o suspeito vestia um colete laranja.





A Polícia Civil foi procurada para informar se há suspeitos presos e se a motivação do crime foi identificada. O texto será atualizado assim que houver retorno.