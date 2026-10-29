Os animais que você pode vencer em uma corrida — e os que são invencíveis

Muitos corredores podem não saber ao certo sua maior velocidade de corrida, mas talvez saibam seu melhor índice pessoal ao longo de 5 km. Esta é a distância de um parkrun (corridas comunitárias em parques públicos, bastante populares na Europa e nos EUA), evento gratuito que conta com mais de 12 milhões de participantes registrados em todo o mundo.