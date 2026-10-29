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Renata Rasseli

Queridinhos de A Gazeta, HZ celebra 5 anos e Se Cuida comemora três com festa em Vitória

A equipe que produz o conteúdo de entretenimento e de saúde se reuniu nesta quarta-feira (28), na Nebulosa Cervejaria, em Bento Ferreira

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 09:05

Publicado em 

29 out 2026 às 09:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Hz 5 anos
Ana Clara Teixeira, Guilherme Silva, Gabriel Moura, Aline Almeida, Evelize Calmon, Felipe Khoury, Lethicia Ribeiro, Felipe Oliveira e Renata Rasseli: equipe que faz o HZ e o Se Cuida de A Gazeta em noite de festa.  Mônica Zorzanelli

O HZ, portal de entretenimento de A Gazeta, celebra 5 anos,  e o Se Cuida, nossa editoria de saúde chega ao seu 3º aniversário, oferecendo conteúdos queridinhos pela audiência capixaba. 

Para celebrar a data, as equipes de HZ e Se Cuida se reuniram nesta quarta-feira (28), na Nebulosa Cervejaria, em Bento Ferreira, num happy hour regado a chope e churrasquinho, bolo e "parabéns pra você!". 

O encontro contou ainda com a presença da gerente de Entretenimento, Lethicia Ribeiro, do diretor de tecnologia e programação da Rede Gazeta, Gabriel Moura, e da equipe do Em Movimento, parceira do Entretê da Rede Gazeta. 

Dentro das comemorações, o HZ ganhou duas produções especiais de olho em fazer um sobrevoo em momentos marcantes dessa trajetória ao longo desses 5 anos. 


De 2021 para cá, data de nascimento de HZ, o site chega ao quinto aniversário com mais de 90 mil seguidores no Instagram. No quesito cobertura, grandes entrevistas com nomes locais e nacionais marcaram o portal. Artistas como Budah, Marina Ruy Barbosa, César MC, João Gomes, Chay Sued, Leandra Leal, Bell Marques, Lázaro Ramos, entre outras personalidades, compartilharam seu olhar nas produções da página. 


Nestes cinco anos, a  Agenda HZ passou por uma reformulação e, agora, concentra em uma única plataforma digital informações sobre shows, festivais, peças de teatro, exposições e outros eventos em diversas cidades capixabas.


A proposta é facilitar a descoberta do que acontece no Estado. Com acesso gratuito, a ferramenta permite pesquisar atrações por data, nome ou município e filtrar os resultados por categorias, como música ao vivo, teatro, exposições e programação gratuita.


Outra novidade é a integração dos cinemas à plataforma. O público pode consultar os filmes em cartaz, verificar em quais salas do Espírito Santo cada produção está sendo exibida e conferir os horários das sessões sem precisar recorrer a diferentes sites.


A experiência também ganhou recursos para facilitar o acesso à programação: é possível favoritar eventos, compartilhar atrações e adicionar um atalho da Agenda HZ à tela inicial do celular.

Se Cuida

Sob a batuta de Guilherme Silva, o Se Cuida também ganhou um videocast com entrevistas com autoridades na área de saúde e conquista cada vez mais novos seguidores nas redes sociais. 


Veja os melhores momento do encontro na galeria de Mônica Zorzanelli. 

É uma grande alegria comemorar o ciclo de cinco anos do portal de entretenimento de A Gazeta e os três anos da nossa editoria de saúde. HZ e Se Cuida têm em comum a gratificante missão de oferecer aos nossos leitores conteúdos com o claro objetivo de melhorar o dia e a vida das pessoas, seja por meio de momentos de descompressão com as nossas melhores notícias do Estado relacionadas à diversão (cultura, turismo, lazer, festas, agenda de shows, cinema e baladas), seja por meio de dicas de autocuidado, bem-estar e saúde. Ver a equipe empenhada em fazer essa curadoria do bem, com tanta competência e responsabilidade, nos enche de orgulho e de motivos para comemorar! Vida longa a HZ e Se Cuida!

Lethicia Ribeiro Gerente de Entretenimento da Rede Gazeta

Chegar aos cinco anos é reconhecer a trajetória que HZ vem construindo ao lado do público capixaba, contando histórias, aproximando pessoas e acompanhando os movimentos da cultura e do entretenimento do nosso Estado. Ao longo desse caminho, potencializamos diferentes vozes por meio dos nossos conteúdos e ampliamos nosso olhar sobre aquilo que desperta a curiosidade e faz parte da vida dos capixabas. Celebrar essa história também é renovar o nosso compromisso com o futuro: continuar atentos às transformações, descobrir novas narrativas e criar formas cada vez mais relevantes de nos conectar HZ com quem nos acompanha.

Felipe Khoury Editor do HZ

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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