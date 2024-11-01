HZ celebra 3 anos e Se Cuida comemora 1 ano com festa em Vitória

Entre os motivos de festa está a preferência dos internautas com os conteúdos do portal. Para se ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, são mais de 11 milhões de pageviews, de acordo com dados do Google Analytics 4. Os conteúdos mais acessados são das editorias de famosos (1,7 milhão de pageviews), cultura (1,5 milhão de pageviews) e gastronomia (1,3 milhão de pageviews).

O chef Juarez Campos, colunista da nossa Rádio CBN, assinou o menu da noite. Entre os destaques, o mini penne com fonduta de Morbier e Socoll e o o risoto de abóbora com ragu del inguiça e crispy de couve, em alusão ao Halloween. A gerente de Entretenimento, Lethicia Ribeiro, a editora do HZ Marcella Scaramella e o editor do Se Cuida Guilherme Silva presentearam o chef da noite com um souvenier do Somos Capixabas, campanha da Rede Gazeta.