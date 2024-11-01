Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

HZ celebra 3 anos e Se Cuida comemora 1 ano com festa em Vitória

Publicado em
01 nov 2024 às 11:31
Lethicia Ribeiro, Liege Vervloet, Guilherme Silva, Evelize Calmon, Marcella Scaramella, Felipe Khoury, Renata Rasseli, Isadora Lima e Aline Almeida
A gerente de Entretenimento da Gazeta Lethicia Ribeiro e a equipe que faz o HZ e Se Cuida:  Liege Vervloet, Guilherme Silva, Evelize Calmon, Marcella Scaramella, Felipe Khoury, Renata Rasseli, Isadora Lima e Aline Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
O maior site de entretenimento do Espírito Santo, o HZ,  completou  três anos, e o Se Cuida celebra seu primeiro aniversário. Para comemorar as datas, as equipes que colocam o conteúdo no ar em A Gazeta se reuniram nesta quinta-feira (31), na Casa do Chef Juarez Campos, em Vitória. A equipe do Em Movimento, o programa mais capixaba do mundo, que  faz parte do Entretenimento da Gazeta, se uniu ao grupo para festejar. 
Entre os motivos de festa está a preferência dos internautas com os conteúdos do portal. Para se ter uma ideia, de janeiro a setembro deste ano, são mais de 11 milhões de pageviews, de acordo com dados do Google Analytics 4. Os conteúdos mais acessados são das editorias de famosos (1,7 milhão de pageviews), cultura (1,5 milhão de pageviews) e gastronomia (1,3 milhão de pageviews).
O chef Juarez Campos, colunista da nossa Rádio CBN, assinou o menu da noite. Entre os destaques, o mini penne com fonduta de Morbier e Socoll e o o risoto de abóbora com ragu del inguiça e crispy de couve, em alusão ao Halloween. A gerente de Entretenimento, Lethicia Ribeiro, a editora do HZ Marcella Scaramella e o editor do Se Cuida Guilherme Silva presentearam o chef da noite com um souvenier do Somos Capixabas, campanha da Rede Gazeta.
Marcella Scaramella e Guilherme Silva
A editora do HZ Marcella Scaramella e o editor do Se Cuida  Guilherme Silva Crédito: Mônica Zorzanelli
Guilherme Silva, Marcella Scaramella, Lethicia Ribeiro e Juarez Campos
Guilherme Silva, Marcella Scaramella, Lethicia Ribeiro e o chef  Juarez Campos, que recebeu um presente da campanha Somos Capixabas da Rede Gazeta  Crédito: Mônica Zorzanelli
Lethicia Ribeiro, Dani Carla, Diego Araujo, Thalita Gomes, Naiara Arpini, Bethania Miranda, Jeff Teófilo e Elis Carvalho
Lethicia Ribeiro, Dani Carla, Diego Araujo, Thalita Gomes, Naiara Arpini, Bethania Miranda, Jeff Teófilo e Elis Carvalho: equipe do Em Movimento Crédito: Mônica Zorzanelli
Equipes de HZ, Se Cuida e Em Movimento celebram o sucesso
Equipes de HZ, Se Cuida e Em Movimento brindam o sucesso de 2024 com o chef Juarez Campos Crédito: Mônica Zorzanelli
Murilo Góes, Patricia Merlo, Taynã Feitosa, Nácia Alcade, Luciana Almeida, Rachel Martins e Giovana Duarte
Murilo Góes, Patricia Merlo, Taynã Feitosa, Nácia Alcade, Luciana Almeida, Rachel Martins e Giovana Duarte Crédito: Mônica Zorzanelli
Diego Araujo, Juarez Campos e Naiara Arpini
Diego Araujo, Juarez Campos e Naiara Arpini Crédito: Mônica Zorzanelli
Nadia Alcade, Taynão Feitosa e Giovana Duarte
Nadia Alcade, Taynão Feitosa e Giovana Duarte Crédito: Mônica Zorzanelli
Liege Vervloet, Thalita Gomes, Renata Rasseli e Aline Almeida
Liege Vervloet, Thalita Gomes, Renata Rasseli e Aline Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
Nadia Alcade, Taynã Feitosa, Evelize Calmon, Patricia Merlo e Murilo Góes
Nadia Alcade, Taynã Feitosa, Evelize Calmon, Patricia Merlo e Murilo Góes Crédito: Mônica Zorzanelli
Taynã Feitosa e Renata Rasseli
Taynã Feitosa e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Dani Carla, Diego Araujo e Naiara Arpini
Dani Carla, Diego Araujo e Naiara Arpini: os apresentadores do Em Movimento Crédito: Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli
Mônica Zorzanelli e Renata Rasseli Crédito: Jeff Teófilo

Veja Também

HZ, o maior site de entretenimento do ES, completa três anos

HZ comemora dois anos de sucesso com café da manhã na Ilha do Boi

HZ e Em Movimento celebram sucesso de audiência com festa em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
A Gazeta Festa de Aniversário Rede Gazeta se Cuida HZ Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança