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Crimes variados

Operação mobiliza 153 policiais e cumpre mandados em 13 cidades do Sul do ES

Publicado em

29 out 2026 às 07:22

A Polícia Militar realiza a Operação Hexágono, com 153 policiais, 53 viaturas e uma aeronave, em 13 municípios da região Sul do Espírito Santo. A ação conta com o apoio da Polícia Civil e tem como objetivo cumprir determinações judiciais, localizar e prender pessoas procuradas pela Justiça e executar mandados de busca e apreensão.


Ao todo, a operação abrange 38 mandados e ordens de prisão e oito mandados de busca e apreensão, distribuídos em aproximadamente 36 bairros e localidades.


Entre os crimes relacionados aos alvos estão homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, furto, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva. Também há mandados de natureza civil e relacionados a crimes contra a administração pública.


Segundo a PM, a mobilização busca retirar de circulação pessoas procuradas pela Justiça e reforçar o policiamento em áreas estratégicas da região Sul. Por razões de segurança operacional e para preservar as investigações, nomes, endereços e outros dados pessoais dos alvos não serão divulgados.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
José de Anchieta

Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra

Publicado em 29/10/2026 às 07:44
Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra
Adolescente de 17 anos é morto a tiros e namorada fica ferida na Serra Leitor A Gazeta

Um adolescente identificado como Ravy dos Santos de Oliveira, de 17 anos, foi morto a tiros, e a namorada dele, de 26 anos, ficou ferida na noite de quarta-feira (28), no bairro José de Anchieta, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática recebeu informações sobre disparos de arma de fogo em uma região conhecida como Morro de Pedra. Ao chegar ao local, os militares encontraram Ravy caído no chão, já sem vida.


A namorada do adolescente foi atingida nas costas e socorrida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. De acordo com a PM, o estado de saúde dela era estável.


A jovem contou aos policiais que estava em uma bicicleta com o namorado quando um carro cinza parou no local. Em seguida, um homem, de aproximadamente 50 anos, desceu do veículo e atirou contra o casal. Segundo o relato, o suspeito vestia um colete laranja.


A Polícia Civil foi procurada para informar se há suspeitos presos e se a motivação do crime foi identificada. O texto será atualizado assim que houver retorno.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Loteria

Uma aposta leva R$ 324 milhões na Mega-Sena; 4 bateram "na trave" no ES

Publicado em 29/10/2026 às 06:52

Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do Concurso 3.077 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira (28), e faturou prêmio de R$ 324 milhões.  Os números sorteados foram : 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.


No Espírito Santo, quatro apostas (Afonso Cláudio, Ecoporanga, Serra e Vitória) fizeram a quina. As de Afonso Cláudio e Ecoporanga, que fizeram um cartão simples, de seis números, vão receber, cada, R$ 32 mil. Já a aposta feita na Serra, que fez um cartão com 8 números, vai receber R$ 96 mil. A aposta feita na Capital, um bolão com 10 cotas e sete números marcados, vai receber R$ 64 mil.


O próximo concurso será nesta quinta-feira (29). Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos. A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.


Com informações da Agência Brasil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Pontal das Garças

Submetralhadora é encontrada dentro de máquina de lavar em Vila Velha

Publicado em 28/10/2026 às 16:44
PMES apreende submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar em Vila Velha
PMES apreende submetralhadora escondida dentro de máquina de lavar em Vila Velha Divulgação | PM

Uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, foi encontrada escondida dentro de uma máquina de lavar no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na madrugada de quarta-feira (28). A arma foi localizada pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Um jovem de 18 anos foi detido. 


Além da submetralhadora, os policiais apreenderam 15 munições. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou ter adquirido a arma para proteger a própria vida e a de familiares, após receber ameaças de pessoas ligadas ao tráfico de drogas no bairro Ibes, na região conhecida como Favelinha, também em Vila Velha.


O jovem foi encaminhado à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Trânsito

Carreta com carga de ração tomba e deixa três feridos em Aracruz

Publicado em 28/10/2026 às 14:08
Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital
Duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas pelos bombeiros Crédito: Divulgação | CBMES

Três pessoas ficaram feridas após uma carreta tombar na manhã desta quarta-feira (28), na região de Grapoama, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser desencarceradas. Elas sofreram escoriações devido à compressão do corpo. A terceira conseguiu sair do veículo sozinha.


As três vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.


A carreta transportava sacos de ração, que ficaram espalhados pelo local. De acordo com os bombeiros, as polícias Civil e Militar não foram acionadas.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Jovem de 19 anos é baleada por dupla em moto em Conceição da Barra

Publicado em 28/10/2026 às 14:05

Uma jovem de 19 anos ficou ferida após ser baleada por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta na madrugada desta quarta-feira (28), no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O caso é investigado pela Polícia Civil, e nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta reportagem.


Segundo a Polícia Militar, a jovem foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada ao pronto atendimento do município. Depois, foi transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia 181, pelo site oficial ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181. O anonimato é garantido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Ônibus escolar pega fogo em Governador Lindenberg

Publicado em 28/10/2026 às 12:59

Um ônibus escolar pegou fogo na localidade de Córrego do Ouro, distrito de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (28). Segundo informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroesteo incêndio aconteceu enquanto o veículo seguia para buscar alunos que seriam levados à escola, em Novo Brasil. Não havia crianças no ônibus. As causas do fogo ainda são desconhecidas.


O prefeito de Governador Lindenberg, Leonardo Prando Finco, informou à reportagem que os alunos não conseguiram chegar à escola no turno da manhã. Para o período da tarde, outro ônibus foi disponibilizado para transportar os estudantes.


Segundo a prefeitura, o veículo pertence a uma empresa privada que presta serviços ao município. A administração municipal informou ainda que a empresa está regular e mantém a documentação, as manutenções e as vistorias em dia.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tráfico

Homem é preso com 1,2 kg de crack e prensa para drogas em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 12:10
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim
Mais de 1 kg de crack foi apreendido em Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar

Um homem de 33 anos foi preso com 1,240 quilo de crack e equipamentos usados no preparo de drogas no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o material foi encontrado na casa do suspeito durante um patrulhamento tático, após a equipe receber informações sobre tráfico na região.


Além da droga, os policiais apreenderam uma prensa, uma balança de precisão, um liquidificador e diversos materiais utilizados no preparo, fracionamento e embalagem de entorpecentes.


O suspeito foi levado à 7ª Delegacia Regional, junto com o material apreendido. De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Mulher de 31 anos morre após batida entre moto e carro em Jaguaré

Publicado em 28/10/2026 às 12:03
Acidente aconteceu na tarde de terça-feira (27)
Carro envolvido no acidente que matou uma motociclista em Jaguaré
 Crédito: Leitor | AG

Uma mulher de 31 anos morreu após a motocicleta que conduzia se envolver em um acidente com um carro na estrada do Giral, na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (27). Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada no hospital.


O motorista do carro, de 66 anos, relatou à PM que seguia no sentido Jaguaré–Giral e, ao fazer uma curva, encontrou a motocicleta na contramão. De acordo com a versão apresentada por ele, a batida atingiu a parte frontal esquerda do veículo. Após a colisão, a motociclista caiu e ficou desacordada.


O motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo a corporação, ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.


O corpo da vítima foi recolhido no hospital, no Centro de Jaguaré, e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Jaguaré.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carro em Cachoeiro

Publicado em 28/10/2026 às 11:43
Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro
Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro Crédito: Leitor | AG

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater em um carro na noite de terça-feira (27), na Avenida Jones dos Santos, no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro usou um posto de combustíveis para fazer um retorno. Ao sair do estabelecimento para acessar a avenida, no sentido Centro, ele bateu na motocicleta, que seguia no sentido do bairro BNH. Devido à gravidade dos ferimentos, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim para atendimento médico especializado.


A moto foi removida para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), pois não havia responsável no local para ficar com o veículo. A PM também confeccionou um Auto de Infração de Trânsito (AIT), já que o motociclista tinha habilitação apenas na categoria B, que permite dirigir carros, mas não motocicletas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sentido Camburi

Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, tem trajeto retomado após obras

Publicado em 28/10/2026 às 10:46
Fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito foi liberado Divulgação/Prefeitura de Vitória

O fluxo de veículos na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória, na altura da entrada para a Ilha do Frade, foi liberado nesta terça-feira (27). 


O trecho estava interditado para as obras da nova Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) da Praia do Canto. A obra integra o programa de requalificação das cinco Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAPs) de Vitória, que tem como objetivo ampliar a capacidade do sistema de drenagem e reduzir os riscos de alagamentos na cidade. O investimento total é de R$ 93,9 milhões, com recursos próprios do município.


De acordo com a prefeitura, a construção da nova EBAP foi necessária porque a estrutura antiga tinha capacidade para bombear apenas 750 litros de água da chuva por segundo até o ponto de lançamento localizado na ponte da Ilha do Frade. A nova estação poderá operar com vazão de até 4.910 litros por segundo, equivalente à vazão total da bacia de drenagem da Avenida Saturnino de Brito, que abrange uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados no bairro Praia do Canto, entre as avenidas Saturnino de Brito e Rio Branco e a Rua Afonso Cláudio.

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Redação de A Gazeta

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