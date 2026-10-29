Operação mobiliza 153 policiais e cumpre mandados em 13 cidades do Sul do ES

A Polícia Militar realiza a Operação Hexágono, com 153 policiais, 53 viaturas e uma aeronave, em 13 municípios da região Sul do Espírito Santo. A ação conta com o apoio da Polícia Civil e tem como objetivo cumprir determinações judiciais, localizar e prender pessoas procuradas pela Justiça e executar mandados de busca e apreensão.





Ao todo, a operação abrange 38 mandados e ordens de prisão e oito mandados de busca e apreensão, distribuídos em aproximadamente 36 bairros e localidades.





Entre os crimes relacionados aos alvos estão homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, furto, estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva. Também há mandados de natureza civil e relacionados a crimes contra a administração pública.





Segundo a PM, a mobilização busca retirar de circulação pessoas procuradas pela Justiça e reforçar o policiamento em áreas estratégicas da região Sul. Por razões de segurança operacional e para preservar as investigações, nomes, endereços e outros dados pessoais dos alvos não serão divulgados.