Qual o futuro do bolsonarismo após Flávio Bolsonaro deixar o Brasil e se declarar 'o verdadeiro presidente do Brasil'?

"É muito claro que Flávio vai pra lá tentar fazer uma articulação de fora pra dentro. Agora, quanto a classe política brasileira, inclusive o próprio PL, vai dar ressonância? Ao que parece, os partidos, quase de maneira uníssona, até o PL, já abriram mão de contestar qualquer coisa em relação à eleição de Lula", disse.