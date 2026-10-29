As propostas do presidente Lula para o seu quarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026, em uma virada inédita na disputa presidencial brasileira. O presidente foi reeleito para um quarto mandato, que começa em 5 de janeiro de 2027.
A vitória, porém, não elimina os desafios políticos e econômicos que Lula terá pela frente. O presidente precisará negociar com um Congresso de oposição fortalecida para avançar em sua agenda, além de lidar com a pressão por um ajuste nas contas públicas, o custo de vida e o endividamento dos brasileiros, em um cenário de desaceleração econômica previsto para 2027.
Veja abaixo as principais propostas de Lula, organizadas por tema.
As propostas foram levantadas a partir do programa de governo divulgado pela campanha e também de declarações públicas feitas pelo candidato em eventos, entrevistas, transmissões ao vivo pela internet e postagens em redes sociais, entre outros meios.