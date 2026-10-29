As propostas do presidente Lula para o seu quarto mandato

A vitória, porém, não elimina os desafios políticos e econômicos que Lula terá pela frente. O presidente precisará negociar com um Congresso de oposição fortalecida para avançar em sua agenda, além de lidar com a pressão por um ajuste nas contas públicas, o custo de vida e o endividamento dos brasileiros, em um cenário de desaceleração econômica previsto para 2027.