Homem é preso no ES suspeito de matar mulher e enterrar corpo em Morro de São Paulo

Um homem suspeito de matar uma mulher e ocultar o corpo dela na Bahia foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã de quarta-feira (28), em uma propriedade rural no Córrego de São José, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.





De acordo com a corporação, o crime aconteceu em 18 de julho, na região de Morro de São Paulo, distrito de Cairu, na Bahia. Após a morte, o suspeito teria enterrado o corpo em uma cova rasa ao lado da residência onde morava. O cadáver foi encontrado no dia 25 de julho, sete dias depois.





Dias após o crime, a Polícia Civil capixaba recebeu informações das forças de segurança baianas sobre o possível paradeiro do investigado. Durante as diligências, os agentes identificaram que ele havia mudado de endereço e passaram a procurá-lo em uma propriedade rural no município.





Segundo a polícia, o homem foi detido enquanto se preparava para sair do imóvel. Ele permanece preso à disposição da Justiça da Bahia.