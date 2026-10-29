Moradores de Vitória e Cariacica relatam falta de água há dias

Moradores da região do Pica-Pau, em Padre Mathias, Cariacica, estão há uma semana sem abastecimento regular de água. Alguns estão utilizando até a piscina para conseguir realizar tarefas domésticas, como lavar louças. A situação é parecida no bairro Santo Antônio, em Vitória, onde a interrupção no fornecimento começou na última segunda-feira (26).





Em Cariacica, moradores disseram que logo nos primeiros dias entraram em contato com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A empresa informou que enviaria uma equipe para fazer uma apuração, mas o problema persistiu.





"Eles informaram que não detectaram problema algum, ou seja, que não tinha nada para fazer, mas mesmo assim foram dizendo que iriam apurar novamente e dariam um retorno, e hoje, sete dias depois, a situação continua", desabafou Max Oliveira, em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.





A cabeleireira Mariana Ribeiro dos Santos está utilizando água de uma piscina. "A gente divide até com a vizinha, que não tem caixa d'água. Outros moradores assim como ela não têm e ficam totalmente sem água", disse.





Segundo eles, um caminhão-pipa foi até a região, mas muita gente não tem reservatório de água e não consegue armazenar.