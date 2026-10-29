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Moradores de Vitória e Cariacica relatam falta de água há dias

Na Capital, alguns moradores estão sem abastecimento desde segunda-feira (26); já em bairro de Cariacica, a falta do serviço dura uma semana

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 13:08

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 out 2026 às 13:08
Cabeleireira Mariana Ribeiro dos Santos é uma das moradoras que está sem água em Padre Mathias
Cabeleireira Mariana Ribeiro dos Santos é uma das moradoras que está sem água em Padre Mathias Crédito: Diony Silva

Moradores da região do Pica-Pau, em Padre Mathias, Cariacica, estão há uma semana sem abastecimento regular de água. Alguns estão utilizando até a piscina para conseguir realizar tarefas domésticas, como lavar louças. A situação é parecida no bairro Santo Antônio, em Vitória, onde a interrupção no fornecimento começou na última segunda-feira (26).


Em Cariacica, moradores disseram que logo nos primeiros dias entraram em contato com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A empresa informou que enviaria uma equipe para fazer uma apuração, mas o problema persistiu. 


"Eles informaram que não detectaram problema algum, ou seja, que não tinha nada para fazer, mas mesmo assim foram dizendo que iriam apurar novamente e dariam um retorno, e hoje, sete dias depois, a situação continua", desabafou Max Oliveira, em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta


A cabeleireira Mariana Ribeiro dos Santos está utilizando água de uma piscina. "A gente divide até com a vizinha, que não tem caixa d'água. Outros moradores assim como ela não têm e ficam totalmente sem água", disse. 


Segundo eles, um caminhão-pipa foi até a região, mas muita gente não tem reservatório de água e não consegue armazenar. 

Sem água desde o início da semana

No bairro Santo Antônio, em Vitória, a situação é parecida. Moradores relataram que entraram em contato com a Cesan, desde segunda-feira (26), mas que o órgão informou que não havia anormalidade na rede. 


Na quarta-feira (28) a companhia enviou caminhões-pipa, mas algumas caixas d'água não apresentam acesso fácil para serem cheias, o que impossibilitou a reposição para alguns moradores.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Cesan, pedindo posicionamento sobre os dois casos, mas, até a publicação desta reportagem, não houve retorno. 

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