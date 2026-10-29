Por que as eleições nos EUA e em Israel têm consequências globais

Trump certamente poderá estar mais disposto a atacar o Irã depois das eleições legislativas de meio de mandato nos EUA, quando já não estiver sujeito às pressões eleitorais e poderá tentar encerrar sua participação na guerra com uma última ofensiva. Alguns analistas avaliam que o Irã está tão enfraquecido economicamente pela guerra e pelas sanções econômicas que uma nova onda de ataques militares poderia incentivar os iranianos a derrubar o regime. Outros consideram essa avaliação mais uma ilusão. E que é uma estratégia que já fracassou repetidas vezes, mas que ainda encontra defensores na capital americana, Washington D.C..